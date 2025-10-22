bedeckt, wenig Regen12°
Asylgesetz

Asylsuchende sollen künftig nicht ins Ausland reisen dürfen

Geflüchtete sollen künftig nicht mehr ins Ausland reisen dürfen – mit einer Ausnahme

Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige dürfen bald nicht mehr in ihr Herkunftsland oder andere Staaten reisen, findet der Bundesrat. Er hat eine entsprechende Vernehmlassung eröffnet. Ausnahmen gelten für Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S.
22.10.2025, 11:1822.10.2025, 11:18

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) darf Auslandreisen für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene oder schutzbedürftige Personen künftig nur noch in Ausnahmefällen bewilligen. So verlangte es das Parlament. In Kraft gesetzt wurde die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes bisher nicht.

Das habe auch einen Grund, teilt der Bundesrat mit: Die Aktivierung des Schutzstatus S am 11. März 2022 und die beschlossene Reisefreiheit für Geflüchtete aus der Ukraine. Nun wurde eine Sonderregelung erarbeitet.

Schutzbedürftige Personen aus der Ukraine sollen demnach auch künftig ins Ausland reisen dürfen. Deshalb wird im Gesetz eine Ausnahme verankert. Für andere Betroffene sollen die Reisemöglichkeiten eingeschränkt werden. Die Sonderregelung soll gelten, solange der Schutzstatus S nicht aufgehoben wird. Für künftige Aktivierungen des Schutzstatus S ist sie aber nicht vorgesehen.

Die entsprechenden Verordnungsänderungen und die Sonderregelung gehen nun in die Vernehmlassung. Diese dauert bis am 5. Februar. (vro)

3 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
Kunigaikštis Vytautas
22.10.2025 11:29
Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürftigen sollte die Wiedereinreise in die Schweiz kategorisch verweigert werden. Ihr Heimatland scheint für sie ja wieder sicher zu sein, somit wird der Schutz der Schweiz nicht mehr benötigt und jeglicher damit verbundener Status verfällt.
Squawk 7700
22.10.2025 11:28
Es gibt noch eine zweite Ausnahme: Ausreise ohne Rückkehr.
