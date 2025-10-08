wechselnd bewölkt12°
Ukraine

Schutzstatus S für Ukraine-Flüchtlinge hängt neu von Herkunftsregion ab

A family with a child from Ukraine arrive by train at Zurich&#039;s central station, following Russia&#039;s invasion of Ukraine, in Zurich, Switzerland on March 9, 2022. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Eine ukrainische Familie kommt im März 2022 am Bahnhof Zürich an.Bild: KEYSTONE

Status S für Ukraine-Flüchtlinge hängt neu von Herkunftsregion ab

08.10.2025, 12:1008.10.2025, 12:10

Der Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine wird frühestens Anfang März 2027 aufgehoben. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Allerdings werden Gesuchstellende bei der Gewährung des Schutzstatus neu je nach Herkunftsgebiet unterschiedlich behandelt.

Damit will der Bundesrat eine Forderung aus dem Parlament erfüllen. Die Räte verlangten, beim Gewähren von vorübergehendem Schutz zwischen Regionen der Ukraine zu unterscheiden, in die die Rückkehr als zumutbar oder nicht zumutbar gilt.

Zurzeit als zumutbar gelte eine Rückkehr in die Regionen Wolyn, Riwne, Lwiw, Ternopil, Transkarpatien, Ivano Frankivsk und Tscherniwzi, schrieb der Bundesrat nun. Die neue Regel gilt ab dem kommenden 1. November. Wer den Status S schon erhalten hat, ist von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Menschen aus der Ukraine, die den Status S nach neuen Regeln nicht mehr erhalten, können ein Asylgesuch stellen. Den Schutzstatus S will der Bundesrat bis 4. März 2027 weiterführen. Verlängert hat er auch die Unterstützung für Geflüchtete mit Status S. (sda)

Mehr zum Status S:

Die Schweiz soll nicht alle Ukraine-Flüchtlinge gleich behandeln
Themen
Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine
1 / 17
Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine
Ukrainische Soldaten begraben kurz nach Weihnachten 2023 ihren Kameraden Vasyl Boichuk im Dorf Iltsi.
quelle: keystone / evgeniy maloletka
König Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
