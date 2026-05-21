Der Lieferwagen ist ohne Fahrer über eine Strasse gerollt. Bild: BRK News

Frau wird von führerlosem Lieferwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt

In Zürich ist ein Lieferwagen ohne Fahrer über eine Strasse gerollt. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer Frau. Diese liegt nun mit schweren Verletzungen im Spital.

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Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in Höngg. Das teilt die Stadtpolizei Zürich in einem Schreiben mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen sei ein Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen von der Verzweigung Michelstrasse/Engadinerweg in Richtung der Regensdorferstrasse gerollt. Nach mehreren Metern habe das führerlose Fahrzeug eine Fussgängerin erfasst, die auf einem Trottoir unterwegs war.

Die Rentnerin hat sich gemäss Angaben der Polizei schwerste Verletzungen zugezogen. Sie kämpft derzeit im Spital um ihr Leben. (cri) (aargauerzeitung.ch)