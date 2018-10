Schweiz

Basel

Euroairport verbannt Autos wegen Terrorgefahr



Bild: KEYSTONE

Flughafen Basel verbannt Autos vor dem Terminal – auch wegen möglichen Terrorattacken

«Kiss & fly» ist beim Euroairport bald passé. Privatautos dürfen ab 2019 nicht mehr direkt vor das Flughafengebäude fahren. Das hat verschiedene Gründe.

Rasch vor dem Terminal vorfahren, den Freund oder die Frau verabschieden und wieder wegfahren. Das ist beim Euroairport spätestens ab Ende 2019 nicht mehr möglich. Wie SRF berichtet, verbannt der Flughafen Basel Privatautos auf ein Parkfeld vor dem Terminalgebäude.

Ein Grund dafür ist die Sicherheit. Wenn keine Privatautos mehr vorfahren dürften, hätten mögliche Attentäter nicht mehr so leichtes Spiel. «Das Flughafengebäude wird so besser geschützt», so Flughafen-Sprecherin Vivienne Gaskell zu watson. Auf der französischen Seite sei dieses Verkehrsregime 2017 nach den Anschlägen in Nizza durch die Behörden auferlegt worden. Nun ziehe man auf der Schweizer Seite nach.

Die Entflechtung des Verkehrs solle insbesondere die Staus vor dem Terminal verringern. «Immer mehr Passagiere fliegen ab dem Euroairport. Das führt natürlich zu mehr Verkehr», so Gaskell.

Nach den Bauarbeiten, welche ab Februar 2019 vorgesehen sind, können Privatautos auf einem neuen Gratis-Kurzzeitparkplatz halten, der rund fünf Minuten vom Terminal entfernt ist. Taxis, Busse und Mietautos dürfen weiter bis zum Terminal fahren.

Freie Fahrt zum Flughafen Zürich

bild: zvg

Beim Flughafen Zürich ist es derzeit kein Thema, die Zufahrt zu den Terminals für Privatautos zu sperren. «Wir haben ein ausgefeiltes Sicherheitsdispositiv», sagt Sonja Zöchling, Sprecherin des Flughafens Zürich.

Die neu gestaltete Zufahrt zu den Terminals 1 und 2 wurde erst 2016 eröffnet. Zuvor stauten sich die Autos teilweise bis auf die Autobahnausfahrt. Wer in Zürich die Liebsten vor dem Flughafenterminal abladen will, muss sich allerdings sputen. Vor der Abflughalle sind nur die ersten fünf Park-Minuten gratis.

(amü)

Du planst eine Reise? Diese 10 Pack-Stufen warten auf dich Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Top-Destinationen Städte Lonely Planet 2019

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter