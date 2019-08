Strassenräuber verletzt Frau in Basel

Grossbrand in Pratteln BL gelöscht – aber das Gebäude droht einzustürzen

Nach einem Grossbrand in einem Produktionsbetrieb in Pratteln BL in der Nacht auf Montag ist das betroffene Gebäude einsturzgefährdet. Die Brandursache ist unklar. Ein Feuerwehrmann musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Spital.

Der Brand brach am Sonntag um kurz nach 20:30 Uhr in einer Firma am Kunimattweg aus, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Rasch stand eine weit herum sichtbare Rauchsäule am blauen Sommerhimmel.

Bis auf einzelne Glutnester konnte die Feuerwehr den …