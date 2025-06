Früher vs. heute – so sehen Filmlocations jetzt aus

Filmlocations zu besuchen, ist ein beliebtes Hobby geworden. So sehr, dass manche Orte – auch in der Schweiz – unter dem Massentourismus leiden, da sie regelrecht von Fans überrannt werden.

Genauso spannend ist zu sehen, wie sich gewisse Drehorte in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Manche sehen genau gleich aus – andere sind kaum wiederzuerkennen.

Die Website «Then & Now Movie Locations» widmet sich dieser Thematik. Wir haben ein Best-of zusammengestellt.

«RoboCop» (1987 vs. 2019)

Dieses Gebäude aus «RoboCop» befindet sich in Dallas, Texas, und ist in Wirklichkeit sehr viel kleiner als im Film.

«Thelma & Louise» (1991 vs. 2024)

Der Laden steht an einer Kreuzung bei Bakersfield, nördlich von Los Angeles.

«Top Gun» (1986 vs. 2024)

Das Haus steht in San Diego.

«Teletubbies» (1997 vs. 2003)

Bild: richburgdejanei

Die Besitzerin des Feldes wurde nach der Ausstrahlung der Serie von Fans überrannt. Um den Andrang der Menschenmassen zu stoppen, hat die Bäuerin kurzerhand das Teletubbyland geflutet und einen Teich daraus gemacht.

«10 Things I Hate About You» (1999 vs. 2019)

Der berühmte Fremont Troll in Seattle: Wer genau hinschaut, erkennt, dass der Boden seither aufgeschüttet wurde.

«Animal House» (1978 vs. 2022)

2018 wurde an der Universität von Oregon ein neues Leichtathletikstadion-Stadion gebaut, das modernen Standards gerecht wird.

«The Lost Boys» (1987 vs. 2024)

Diese Aussicht kann in Rancho Palos Verdes, Los Angeles, genossen werden.

«Once Upon a Time in Hollywood» (2019 vs. 2022)

Das Kino Cinerama Dome in Los Angeles wurde 2021 infolge der Verluste aufgrund der Covid-Massnahmen geschlossen. Bis heute ist die Zukunft des Gebäudes ungewiss.

«It» (1990 vs. 2022)

Gefilmt wurde in Kanada, dieses Haus steht in Vancouver.

«First Blood» (1982 vs. 2022)

Auch «First Blood» wurde in Kanada gedreht. Dieses Waldstück befindet sich etwas ausserhalb von Vancouver – mitsamt Ölfass, offenbar.

«Carrie» (2002 vs. 2021)

Das Haus aus «Carrie» steht in Vancouver, Kanada.

«Friday the 13th» (1980 vs. 2019)

2012 wurde diese Brücke in Blairstown, westlich von New York City, erneuert.

«Terminator 2: Judgment Day» (1991 vs. 2022)

Der Spielplatz mit Sicht auf Downtown LA wurde spezifisch für den Film gebaut und danach wieder abmontiert.

«Full House» (1987 vs. 2021)

Am «Full House»-House wurde leider die Tür ausgewechselt.

«Back to the Future» (1985 vs. 2020)

Dieses Haus in Pasadena, Kalifornien, hat in den letzten 40 Jahren einen neuen Anstrich erhalten.

«The Karate Kid» (1984 vs. 2015)

Das Motel an dieser Strasse in Sedona, Arizona, existiert nicht mehr.

«The Blair Witch Project» (1999 vs. 2019)

2003 wurde das Haus abgerissen, weil es in einem miserablen Zustand war.

«The Godfather» (1972 vs. 2019)

Damit das Anwesen imposanter wirkt, wurde extra für den Film eine Mauer mit Tor gebaut. Dadurch sollte die Strasse wie ein grosses Privatanwesen aussehen. Das Haupthaus wurde 2016 für 2,4 Millionen US-Dollar verkauft.

«Deliverance» (1972 vs. 2020)

Diese Gegend wurde geflutet, und die Kirche, die in «Deliverance» als Kulisse verwendet wurde, befindet sich nun 40 Meter unter Wasser im Lake Jocassee.

«The Silence of the Lambs» (1991 vs. 2021)

Dieser verlassene Wohnwagen steht auch noch heute in Pennsylvania.

«Star Wars: Return of the Jedi» (1983 vs. 2019)

Diese Szene wurde im Norden Kaliforniens gedreht. Der umgekippte Baum ist auch noch heute da.

«The Exorcist» (1973 vs. 2019)

Gefilmt wurde an der Georgetown-Universität in Washington. Auch der dritte Teil der Reihe wurde in diesen Räumlichkeiten gefilmt.

«The Fresh Prince of Bel Air» (1990 vs. 2020)

Diesen Sportplatz in Philadelphia gibt es auch heute noch.

«Halloween 4: The Return of Michael Myers» (1988 vs. 2019)

Genau hinsehen! Dieses Gebäude in Utah ist immer noch da.

«Rush» (1991 vs. 2020)

Über die Zeit wurden die Häuser in dieser Gegend in Texas allmählich abgerissen – das letzte im Jahr 2006.

«Dazed and Confused» (1993 vs. 2020)

Diese Tankstelle in Austin, Texas, steht noch heute – und sieht fast genau gleich aus.

«Twilight Zone: The Movie» (1983 vs. 2021)

Das Haus in Los Angeles ist bis heute bewohnt.

