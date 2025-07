Ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre frühestens 2050 möglich

Ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre bei einer Aufhebung des Neubauverbots frühestens 2050 am Netz. Zu diesem Schluss kommen Expertinnen und Experten der Akademien der Wissenschaften Schweiz in einem neuen Bericht.

Ohne signifikante staatliche Unterstützung sei ein solcher Neubau ausserdem unrealistisch, schreiben die Forschenden im am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Der Rückbau des Kernkraftwerks Mühleberg dauert noch bis 2034. Bild: keystone

Die Vorteile der Kernkraft – CO₂-armer, wetterunabhängiger Strom – stehen demnach Risiken, politischen Hürden und milliardenschweren Investitionen gegenüber. Die Erlöse seien in einem weitgehend liberalisierten und künftig von erneuerbaren Energien dominierten Strommarkt hingegen unklar, insbesondere im Sommer.

Mit Investitionsentscheid bis Mitte 2035 sind laut dem Bericht nur grosse Reaktoren der Generation III/III+ realistisch. Diese Reaktortypen werden bereits weltweit gebaut und sind laut den Experten sicherer als bestehende Kraftwerke. Kleinere Reaktoren sind in Entwicklung, müssen sich aber erst bewähren. (rbu/sda)