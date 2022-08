Verkehr in der Berner Altstadt wird neu geregelt

Blick Richtung Untere Altstadt in Bern. Bild: Keystone

Der Stadtberner Gemeinderat publiziert Anfang September das neue Verkehrsregime für die Untere Altstadt. Es soll die Gassen von parkierenden Autos befreien und den Güterumschlag des Gewerbes vereinfachen.

Das neue Verkehrsregime wurde mehrere Jahre lang zwischen Stadt, Gewerbe und Leisten ausgehandelt. Das Konzept sieht vor, die Untere Altstadt von parkierten Autos zu befreien. Dazu gehören auch die Fahrzeuge der Anwohnerinnen und Anwohner. Sie sollen ihre Fahrzeuge künftig im Rathausparking abstellen.

Während sich das Gewerbe mit dem ausgehandelten Kompromiss zufrieden zeigte, kam von Anwohnern Widerstand. Sie kritisierten, dass die neue Lösung teurer und der Weg ins Rathausparking für gebrechliche Menschen und Familien mit Kindern mühsam sei.

Die Stadt hielt entgegen, dass Bewohner anderer Quartiere ihr Auto auch nicht einfach vor dem Haus auf der Strasse abstellen könnten. Die Preise im Rathaus seien immerhin etwas vergünstigt. Die Stadt versprach aber zu schauen, was sich noch machen liesse.

Zeit für die Umstellung

Nun hat der Gemeinderat Übergangsbestimmungen beschlossen. Diese sehen vor, dass Familien mit Kleinkindern unter sieben Jahren sowie Gewerbetreibende mit Geschäftsniederlassung und Wohnsitz in der Unteren Altstadt während einer Übergangsfrist von drei Jahren weiterhin eine 48-Stunden-Anwohnerparkkarte beziehen können.

Dies verschaffe den Betroffenen Zeit, die Umstellung vorzunehmen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der Stadtrat hat das neue Parkregime in der Unteren Altstadt gutgeheissen und die nötigen Kredite gesprochen. Am 7. September erfolgt nun die Publikation der Massnahmen. Am 5. September führt die Stadt einen Informationsanlass zum neuen Verkehrsregime durch.

Die Umsetzung des neuen Verkehrsregimes ist vorbehältlich von Verzögerungen durch Beschwerden auf Anfang April 2023 geplant. (aeg/sda)