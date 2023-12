Hier droht jetzt Hochwasser +++ Rhein bei Basel für Schiffe gesperrt

Die Niederschläge der letzten Tage und der schmelzende Schnee führen zu etlichen Komplikationen in der Schweiz. Im Kanton Bern kam es zu Erdrutschen, der Rhein ist aktuell für die Schifffahrt gesperrt.

Mehr «Schweiz»

Wo gibt's Hochwassergefahr?

Anhaltende Niederschläge haben in der Schweiz zu einer angespannten Lawinen- und Hochwassersituation geführt. Das Naturgefahrenportal des Bundes rief teils die Hochwassergefahr der Stufe 3 aus. Bei der Lawinengefahr herrschte am Dienstag teilweise Stufe 4.

Die Übersicht: bild: meteo schweiz

Seit Sonntag kamen lokal bis zu 100 Millimeter Regen zusammen, wie der Wetterdienst Meteonews schrieb. Die Niederschläge auf die bereits feuchten Böden und intensiven Schneeschmelze liessen die Wasserstände vieler Gewässer ansteigen. Die Höchstpegel werden vielerorts für Donnerstag erwartet.

Angespannt war die Hochwassersituation insbesondere in der Westschweiz, dem Wallis, dem Alpennordhang, dem Berner Oberland und in Graubünden. Die zweithöchste Stufe der Lawinengefahr wurde zum Beispiel in den Glarner sowie Innerschweizer Alpen, im Berner Oberland und Wallis ausgerufen.

Rhein bei Basel für die Schifffahrt gesperrt

Der Rhein bei Basel ist wegen Hochwassers für sämtliche Schiffe gesperrt. Gemäss Prognosen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) dürfte die Sperrung mindestens bis am Donnerstagabend andauern.

Der Rheinpegel überschritt am Dienstagmorgen an der Messstation Rheinhalle die Hochwassermarke IIa von 820 Zentimetern, wie der Pegelstandanzeige auf der Website der Schweizerischen Rheinhäfen zu entnehmen war. Das hatte die Sperrung der Schifffahrt zwischen Rheinfelden AG und der Schleuse Kembs in Frankreich zur Folge.

Gemäss Prognosen des Bafu dürfte sich die Hochwassersituation nur langsam entspannen. Erst auf den Freitag wird mit einem Rückgang des Pegels unter die Hochwassermarken gerechnet.

Strasse in Adelboden wegen Erdrutsch gesperrt

Nach einem Erdrutsch ist die Kantonsstrasse Frutigen – Adelboden wieder gesperrt. Eine Umleitung auf einer schmalen Strasse gibt es nur für einheimische Fahrzeuglenker und für absolut notwendige Fahrten.

Bereits im November gab es einen Erdrutsch (Archivaufnahme vom 26.11.2023) Bild: ch media / bärntoday

Der Erdrutsch ging im Gebiet Tregel bei Achseten nieder, wie das Regionale Führungsorgan Gehrihorn am Dienstag mitteilte. Geologen werden die Lage im Gelände begutachten. Dann wollen die Behörden über das weitere Vorgehen befinden.

Das Regionale Führungsorgan hat für Auskünfte eine Hotline eingerichtet unter der Nummer 033 671 44 52.

Bereits Ende November verschüttete ein Erdrutsch die Adelbodenstrasse auf einer Länge von 25 Metern. Der Erdrutsch ging etwas weiter talauswärts nieder, in der Region Rohrbach. Die Strasse war mehrere Tage gesperrt.

Anfang Dezember wurde die Strasse wegen starken Schneefalls und umgestürzten Bäumen erneut vorübergehend geschlossen. (jaw/sda)