Polizeieinsatz legt am Sonntag Bern Hauptbahnhof praktisch lahm

Die Züge des Regionalverkehrs wurden in Bern Bümpliz sowie Bern Hauptbahnhof gewendet, sagten die SBB weiter. Nach 09.00 Uhr kam es zu praktisch keinen Verspätungen mehr.

Die Züge konnten die betroffene Stelle wegen Polizisten, die sich auf den Gleisen aufhielten, teilweise nur im Schritttempo befahren, sagte ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Andere Züge fielen vollständig aus. Die SBB gaben den Unterbruch auf Nachfrage von Keystone-SDA mit rund zwölf Minuten an.

Der Zugverkehr zwischen Bern Hauptbahnhof und Bern Europaplatz ist am Samstagmorgen um etwa 08.00 Uhr unterbrochen worden. Nach Auskunft der SBB kam es im Fernverkehr zu Verspätungen von rund einer Viertelstunde.

Ein Polizeieinsatz hat am Sonntagmorgen den Zugverkehr im Berner Hauptbahnhof praktisch lahmgelegt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Zu den Gründen des Einsatzes äusserte sich die Polizei auf Anfrage nicht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier zeigt sich das Sprach-Genie: Wer weniger als 7 Punkte hat, muss in den Englischkurs

So gut (oder schlecht) läuft es bei den Schweizern nach ihren Sommer-Transfers

«Man sieht, wie elitär Sie sind» – Schneider-Schneiter stellt SVP-Aeschi in den Senkel

Die Fast-Food-Karte der Schweiz – nur in zwei Kantonen gibt es keine Junk-Food-Filiale

Sie erfüllt im Luxus-Hotel (fast) jeden Wunsch – so sieht das Leben einer Concierge aus

Singles Day, Black Friday? Das steckt hinter den Rabattschlachten

Der umsatzstärkste Tag des Detailhandels rollt wieder heran: Am 24. November 2023 ist Black Friday. Wo die Tradition ihren Ursprung hat und welche Schnäppchen es in den Tagen zuvor und danach gibt, erfährst du hier.

Schnäppchen über Schnäppchen über Schnäppchen – der Black Friday steht vor der Tür. Am 24. November 2023 wird wieder fleissig zu günstigeren Preisen eingekauft. Aber was ist der Black Friday überhaupt, woher kommt er und wieso der Name? Wir klären auf.