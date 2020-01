Acht Menschenaffen sterben bei Flammeninferno in Zoo – wegen dieses Silvester-Vergnügens?

Ein Feuer hat in der Nacht zum Mittwoch das Affenhaus im Zoo von Krefeld in Nordwestdeutschland zerstört. Über 30 Tiere starben in den Flammen, darunter acht Menschenaffen, wie Zoodirektor Wolfgang Dressen sagte. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung.

Unter Tränen stellten vor dem Eingang zahlreiche Menschen Fotos von Affen auf – bis zum Mittwochnachmittag war es eine grosse Menge von Blumen, Kerzen und Stofftieren. Dazu platzierten Zoofreunde Schilder mit Aufschriften wie «Warum» …