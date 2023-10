Wo du hoch über dem Alltagsstress diesen Blick vom Hotel aus geniessen kannst, siehst du in unserem Punkt 8. Bild: Naturlodge.ch

In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen

Träumst du auch mal wieder von einer Auszeit? Eine Nacht, ein Weekend oder eine Woche einfach aus dem Hamsterrad raus und geniessen? Dann haben wir das Richtige für dich: In diesen Hotels kannst du so richtig abschalten – und das in grandioser Landschaft.

Den Alltag mal wieder hinter sich lassen und alle Sorgen vergessen. Oder endlich wieder mal abschalten, die Batterien laden und sich selbst etwas Gutes tun. Dann haben wir hier acht Vorschläge, welche dir eine Auszeit bieten – mitten in wunderschöner Landschaft.

Cerentino TI

Wir beginnen in Maggiatal – oder genauer: im Rovanatal, einem steilen und engen Seitental. Hier kannst du dich in Cerentino im Ca Vegia ins 16. Jahrhundert zurückversetzen lassen. Strom gibt's im Haus nicht, gekocht wird auf dem Grill im Kamin.

Das Ca Vegia an den steilen Hängen im Tal. Bild: Ticino Turismo/Svetlana e Adriano Beroggi

Das Haus bietet auf der Terrasse einen wunderbaren Blick ins Tal hinunter und mit dem Garten gehört ein wunderbarer Ruheort mit dazu. Bosco Gurin ist die Nachbarsgemeinde und die Gegend lädt zu diversen Wanderungen abseits der grossen Touristenmassen ein.

Hier gibt's mehr Informationen.

Die Zimmer sind einfach, Strom gibt es keinen. Bild: Ticino Turismo/Svetlana e Adriano Beroggi

Brigels GR

Wie wär's wenn du während deiner Auszeit nicht nur den Alltagsstress, sondern auch gleich dein Smartphone hinter dir lässt? Digital Detox ist das Stichwort. Im La Val Hotel & Spa in Brigels kannst du dies auf freiwilliger Basis tun. Gib deine Geräte beim Check-in ab und erhalte sie beim Check-out wieder zurück.

Wer braucht schon ein Handy, wenn er in diesem Pool entspannen kann? Bild: Loren Bedeli

Das 4-Sterne-Haus steht zwar mitten in Brigels, du findest in der Bündner Bergwelt aber schnell Ruhe und Abgeschiedenheit. Wem das nicht reicht: der Wellness-Bereich des Hotels wird auch dich entspannen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Champex-Lac VS

Wir kommen zu einer einfacheren Unterkunft: die Relais d'Arpette. Der Berggasthof ausserhalb von Champex-Lac bietet vor allem im Herbst und Winter Ruhe vom Massentourismus. Im Sommer kann es tagsüber schon auch mal einige Leute haben, weil ein beliebter Wanderweg am Haus vorbeiführt.

Die Relais d'Arpette. Bild: Relais d'Arpette

Trailrunner, Wanderer, aber auch Menschen, die für eine Workation eine ruhige Gelegenheit suchen, werden hier glücklich.

Im Tal beginnen schöne Wanderungen in einer einsamen Gegend der Schweiz. Bild: Relais d'Arpette

Im Winter dient der Gasthof als Startpunkt für Skitouren und liegt an einer Schneeschuhroute, aber sonst ist es im Val d'Arpette ziemlich still. Was kann man auch erwarten, von einer Region, die gerne als «kleines Kanada» bezeichnet wird?

Hier gibt's mehr Informationen.

Eingeschneit im Winter. Bild: Relais d'Arpette

Lauenen BE

Den Lauenensee kennen wir wohl alle. Und wer ihn nicht kennt: Der liegt ziemlich weit hinten in einem ziemlich abgeschiedenen Tal. Lauenen heisst das kleine Dorf da. Und dort steht mit dem Hotel Alpenland (3 Sterne) ein Hotel, in dem du die Ruhe findest.

Der Lauenensee ist natürlich der Klassiker in Lauenen. Bild: Hotel Alpenland

Abschalten kannst du in dieser Gegend am besten bei einer Wanderung. Im Sommer und Herbst sind die Möglichkeiten fast unbeschränkt, im Winter gibt's im Tal oder in der Nähe zwei Winterwanderwege, die du entdecken kannst.

Hier gibt's mehr Informationen.

Ebenfalls ein entschleunigender Ausflug: das Naturschutzgebiet Rohr bei Lauenen. Bild: Hotel Alpenland

Mettmen GL

Wir steigen wieder eine Preiskategorie höher. Das Berghotel Mettmen ist nur mit der Seilbahn (oder zu Fuss) erreichbar. Die Talstation Kies erreichst du per Park&Ride ab Schwanden (im Winter Mettmenbus reservieren).

Das Berghotel versteckt sich am Seeufer hinter den Tannen. Bild: Berghotel Mettmen

Oben erwarten dich im Sommer diverse Wanderwege durch den Freiberg Kärpf, das älteste Wildschutzgebiet Europas. Oder du entspannst am Stausee Garichti. Im Winter gibt's Schneeschuhrouten und Skitouren, die von Mettmen aus starten. Und auf dem See ist Eisfischen möglich.

Hier gibt's mehr Informationen.

Hat jemand Zimmer mit Aussicht gesagt? Bild: Berghotel Mettmen

Pochtenalp BE

Wir begeben uns wieder an ein Ort ohne WLAN und ohne Handy-Empfang: Willkommen im Nostalgiehotel Waldrand auf der Pochtenalp. Entschleunigen und Runterkommen ist hier angesagt, während du die Berge bestaunen kannst oder die Griesschlucht und den Tschingelsee bestaunst.

Das Hotel Waldrand-Pochtenalp. Bild: Hotel Waldrand-Pochtenalp

Hier hat es übrigens schon die Anfahrt in sich: Auf der steilsten Postautostrecke Europas schlängelst du dich hinauf zur Griesalp und dann noch weiter bis zum Hotel. Die Zimmer sind einfach und nach Grossmutters Art eingerichtet. Der Charme des alten Gebäudes und die abgelegene Lage lassen die Alltagshektik weit weg.

Achtung: Die Saison dauert nur noch bis am 22. Oktober 2023. Aber der nächste Frühling kommt schon bald.

Hier gibt's mehr Informationen.

Das Hotel gehört zu den historischen Hotels der Schweiz. Warum, siehst du unter anderem hier in diesem Zimmer. Bild: Hotel Waldrand-Pochtenalp

Ramosch GR

Am Ende des Val Sinestra liegt auf einer Waldlichtung der Weiler Hof Zuort. Hier, weit hinten im Seitental des Unterengadins, kannst du in einem der historisch eingerichteten Zimmer übernachten. Aber Achtung: Anreisen kannst du nur zu Fuss, das dauert rund eine Stunde. Optional wirst du auch mit dem Pferdewagen in Vnà oder Ramosch abgeholt.

Stilvolle Anreise mit dem Pferdewagen. Bild: Hof Zuort

Damit du auch wirklich zur Ruhe kommst, kannst du auch hier dein Handy und Co. abgeben. Geniesse stattdessen die Natur an diesem einsamen Fleck. Besonders im Winter fühlst du dich hier wie weit weg von der Zivilisation.

Hier gibt's mehr Informationen.

Ganz oben im Val Sinestra. Hier bist du weit weg von deinen Sorgen. Bild: Hof Zuort

Romoos LU

Auch der Abschluss bildet eine Unterkunft weit ab vom Schuss. Die Naturlodge Breitäbnet im Napfgefbiet zaubert dich in eine andere Welt. Du bist im Herzen der Schweiz mitten im UNESCO Biosphärenreservat Entlebuch umgeben von Wäldern und einem wunderbaren Bergpanorama.

Die Naturlodge mitten in den Hügeln des Entlebuchs und mit dem Blick in die Berge. Bild: Naturlodge Romoos

Die Unterkunft befindet sich auf 1200 Metern hoch über dem Dorf Romoos und gehört zum Bio-Bergbauernhof. Workation und Sitzungszimmer stehen hier auch zur Verfügung. Wer sich noch aktiv betätigen will: Goldwaschen wird in der Region angeboten und die Sternwarte Oberberg führt einmal monatlich Sterngucker-Abende durch.

Hier gibt's mehr Informationen.

Der Sternenhimmel über der Naturlodge. Bild: Naturlodge Romoos