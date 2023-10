Kann beim Treppenwandern auch passieren: Besuch einer Gämse. Mehr dazu bei Punkt 3. Bild: Montreux-Vevey Tourisme/Maria Inés Wuethrich

Rauszeit

Weil's so viel Hass und Liebe gab: Hier kommen noch mehr atemberaubende Treppen

Kürzlich stellte ich einige Wanderungen mit vielen Treppenstufen vor. Das kam teilweise gut. Für einige, um da wirklich wandern zu gehen. Für andere, um zu wissen, wohin sie sicher nicht gehen werden. Jetzt gibt's den zweiten Teil – mit vielen Inputs von euch.

Der Artikel übers Treppenwandern liess kaum jemanden kalt. Es scheint, als ob Treppen auf Wanderungen die ganze Bandbreite von Emotionen hervorrufen. In der Kommentarspalte wurden auch einige weitere Treppen empfohlen (oder zur Umgehung empfohlen).

Grund genug, um hier einen zweiten Teil folgen zu lassen. Viel Spass!

Amden SG

Distanz: 4,5 Kilometer

Dauer: ca. 90 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Jetzt, wo die Nebelzeit wieder kommt, gibt's vom Treppenweg aus auch solche Aussichten. Bild: Amden Weesen Tourismus

Wer heute von Weesen nach Amden will, fährt auf einer zweispurigen Strasse, auch durch eine Galerie, aber insgesamt völlig problemlos. 1882 war das anders. Damals war der Weg um den Chappeli-Felsen herum die Hauptverbindung von Weesen nach Amden.

Heute kann man diesen historischen Treppenweg abwandern. Wir entscheiden uns für den Start in Amden, so geht's praktisch nur runter. Hunderte von steinernen Treppenstufen führen uns teilweise auch etwas schwindelerregend hinunter. In den Teilstücken im Wald erobert sich die Natur ihren Platz langsam zurück.

Der Treppenweg wurde von 2000 bis 2005 wieder restauriert. Bild: Amden Weesen Tourismus

Der Vorteil, wenn man den Weg runterläuft: In Weesen kommst du am See an. Hier kannst du dich – zumindest wenn es die Temperaturen zulassen – im See abkühlen oder einfach so den schönen Flecken Erde geniessen.

Routenvorschlag:

Gemmipass VS

Distanz: 4,5 Kilometer

Dauer: ca. 2:40 Stunden

Kondition: Schwer

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Auf dem nächsten Weg steigen wir auf rund vier Kilometer fast 1000 Höhenmeter hinauf: Es geht von Leukerbad auf den Gemmipass. Das sieht aus der Luft so spektakulär aus:

Der Wanderweg in der Felswand: Ist genauso spektakulär, wie das hier den Eindruck macht. bild: berghotel wildstrubel

Von unten betrachtet kann man sich kaum vorstellen, dass in dieser Felswand ein relativ breit ausgebauter Wanderweg hochführt. Wirklich ausgesetzt ist es dabei nie, aber halt einfach sehr steil. Und du nimmst am besten Tritt um Tritt.

Oben angekommen geht es entweder weiter Richtung Kandersteg (am besten mit Übernachtung) oder für Geniesser: mit der Gondel wieder zurück nach Leukerbad. Dann hast du auch noch wunderbare Blicke auf den eben bezwungenen Wanderweg.

Routenvorschlag:

Montreux VD

Distanz: 1,7 Kilometer

Dauer: 1 Stunde

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Auf diesem Weg wandelst du auf den Spuren der Kaiserin Sissi, welche die Treppen während ihrer Aufenthalte am Genfersee zwischen 1893 und 1898 angeblich oft nutzte. Wir steigen dabei auf dem alten Telegrafenweg 1055 Stufen hoch von St-Vincent nach Glion. Der Name rührt daher, dass der Weg früher für die Telegrafenleitung vom Hotel Righi aus genutzt wurde.

Ja, richtig gesehen: Da hat die Wanderin Gämse auf dem Treppenweg angetroffen. Bild: Montreux-Vevey Tourisme/Maria Inés Wuethrich

Wir starten am Bahnhof Montreux und erreichen die Treppen bald bei der Kirche St-Vincent (oder man kann auch schon bei der Haltestelle Les Planches der MOB aussteigen und dort direkt den Wald hoch).

Nicht schlecht: der Blick von Glion zum Schloss Chillon und Richtung Wallis. Bild: Maude Rion

Oben in Glion angekommen kannst du die Aussicht noch geniessen und hast dann verschiedene Möglichkeiten: entweder mit der Zahnradbahn noch auf den Rochers de Naye (oder wieder nach Montreux) oder mit der Standseilbahn nach Territet. Und natürlich: Du kommst auch zu Fuss wieder an den See.

Routenvorschlag:

San Salvatore TI

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Schwer

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir kommen zu einem Klassiker. Von Paradiso aus geht es auf den San Salvatore, den Hausberg Luganos. Ja, du kannst da auch mit der Bahn hoch, aber zu Fuss schaffst du das auch in unter zwei Stunden und hast immer wieder schöne Ausblicke.

Der Blick vom San Salvatore auf Melide und den Bergrücken, auf dem wir nach Morcote wandern. Bild: Milo Zanecchia

Mitten im Aufstieg führt eine Treppe rund 200 Meter dem Bahngleis entlang, auch sonst steigst du immer wieder einige Tritte hoch.

Der Blick runter nach Morcote. Du ahnst es schon: Da geht es steil runter – und Treppen helfen. Bild: Ticino Turismo

Treppenfans werden aber erst im Abstieg so richtig auf ihre Kosten kommen: Wir wandern erst über den Bergrücken vorbei an Carona bis zur Alpe Vicania. Von hier führen rund 1200 Treppenstufen hinunter nach Morcote. Da hast du dir dann das Glace oder die Erfrischung definitiv verdient.

Routenvorschlag:

Schaffhausen SH

Distanz: 3,5 Kilometer

Dauer: ca. 1 Stunde

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zwischendurch wieder was Kurzes. Kennst du die Arova-Treppe bei Schaffhausen? Genau genommen liegt sie auf der südlichen Rheinseite in Flurlingen. Aber starten kannst du gut in Schaffhausen und erst noch durch das Altstädli flanieren.

Die Arova-Treppe bei Flurlingen: So geht's runter.

Die Treppe selbst besteht aus 293 Tritten und bewältigt knapp 50 Höhenmeter geradeaus durch den Wald. Von 2017 bis 2022 fand hier auch eine Treppen-Challenge statt, wo die Stufen im Rahmen eines Rennens bezwungen werden konnten.

Und so geht's rauf. Du kannst dir vorstellen, dass Jogger hier nicht nur Freude haben. Bild: Schaffhauserland Tourismus

Zurück kannst du neben der Treppe im Zickzack den Wald runter und dann am Uferweg entlang bis zur Brücke und wieder in die Schaffhauser Altstadt (ACHTUNG: Der Uferweg ist bis Ende 2023 gesperrt).

Routenvorschlag:

Stein am Rhein SH

Distanz: ca. 8 Kilometer

Dauer: ca. 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir bleiben noch kurz in der Gegend. Dieses Mal aber nicht in der Stadt, sondern im Kanton Schaffhausen. Wir erklimmen von Stein am Rhein aus die Burg Hohenklingen. Knapp 900 Treppenstufen führen hier durch Rebberge und den Wald hinauf zur Burg. Wir sparen uns diese aber für den Abstieg.

Blick von der Burg Hohenklingen auf Stein am Rhein. Dazwischen liegen rund 900 Treppenstufen. Bild: Schaffhauserland Tourismus

Denn wir starten in der Altstadt von Stein am Rhein und wandern dem Rhein entlang gemütlich bis Hemishofen. Jetzt steigt der Weg an und wir gewinnen rund 200 Höhenmeter auf den Wolkestaanderbärg. Hier bleiben wir dann auf dem Höhenweg bis zur Burg.

Mit unzähligen Tritten windet sich der Weg durch den Wald. Bild: Schaffhauserland Tourismus

Nachdem wir die Aussicht auf die Rheinlandschaft, das Städtchen Stein am Rhein und den Untersee genossen haben, gibt's die eingangs erwähnten Treppen zum Dessert für die Beinmuskulatur. Durch den dichten Wald und die Rebberge erreichen wir unseren Ausgangspunkt wieder. Nimm dir auch noch Zeit, um die herrliche Altstadt anzuschauen.

Routenvorschlag:

Sefinenfurgge BE

Distanz: 16 Kilometer

Dauer: ca. 6 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir kommen zur längsten und anstrengendsten Wanderung: von Mürren über die Sefinenfurgge zur Griesalp. Das Teilstück vom Lauterbrunnen- ins Kiental gehört zur Via Alpina.

Eines der Highlights dabei ist die Holztreppe unterhalb des Passüberganges ins Kiental. Diese hilft über den steilen Schutthang und erleichtert den Abstieg von über 2600 Metern über Meer deutlich.

Zuerst solltest du oben aber die wunderbare Rundsicht geniessen. Der eine oder andere fühlt sich dabei vielleicht in eine Herr-der-Ringe-Szenerie versetzt.

Routenvorschlag:

Täuferhöhle ZH

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: ca. 3:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir kommen wieder in tiefere Gefilde, wo auch noch lange im Herbst Wanderungen möglich sind. Kombiniert wird hier oberhalb von Bäretswil eine Höhle (Gubel hinter einem Wasserfall) mit Treppen.

Der Stairway to Heaven im Zürcher Oberland. Bild: Reto Fehr

Der Gubel ist die Täuferhöhle, die sich im unteren Bereich der Treppen befindet und zu der sich ein kurzer Abstecher lohnt. Dann geht es die sich windenden Holztritte weiter aufwärts Richtung Allmen. Oben an der Treppe kannst du links oder rechts gehen, beide Wege führen zum bewaldeten Gipfel. Wer rechts geht, begegnet noch weiteren längeren Treppen.

Auf dem Allmen kannst du picknicken, wegen der Aussicht musst du aber nicht hoch (ist im Wald). Wir entschliessen uns, dass wir via Girenbad und das Wildbachtobel (da hat's im oberen Teil nochmals Treppen drin) nach Hinwil wandern. Eine schöne Schlucht zum Abschluss.

Routenvorschlag:

Teufen AR

Distanz: 2 Kilometer

Dauer: 60 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir starten an der Haltestelle Sternen bei Teufen. Bald erreichen wir den Wald und wandern unter der Autoumfahrungsstrasse durch. Am Waldrand entlang geht es weiter bis der Weg links abbiegt.

Die Treppen zum Höchfall hinunter wurden neu angelegt. Bild: Appenzellerland Tourismus AR

Hier wird es im Wald steil und viele Treppen helfen uns, um den unteren Teil des Höchfalls gut zu erreichen. Die fast 300 Treppenstufen hinunter zum Rotbach wurden erst 2022 eröffnet.

Der Höchfall, ein verstecktes Bijou. Je nach Wasserstand/Temperatur kann man im Becken des Wasserfalls auch schwimmen. Bild: Appenzellerland Tourismus AR

Der rund 20 Meter hohe Wasserfall ist natürlich insbesondere bei viel Wasser beeindruckend. Aber auch bei wenig Wasser bildet er einen schönen Anblick. Zurück geht es dann den gleichen Weg wieder hinauf.

Routenvorschlag:

Tössegg ZH

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Von Teufen AR nach Teufen ZH. Wir starten im kleinen Ort, wo Töss und Rhein bei der Tössegg zusammenfliessen. Es hätte hier auch eine Schiffshaltestelle, wer so anreisen möchte. Wir überqueren die letzte Brücke über die Töss und steigen dann hinauf zum Petersboden.

Die Treppe von der Tössegg zum Petersboden. Bild: alpine-wandergruppe

Hier gilt es einige Treppen zu erklimmen. Wer dann noch nicht genug hat: Der Aussichtsturm ragt 25 Meter in die Höhe und wird mit 137 Treppenstufen bezwungen.

Die Wanderung kann dann nach Bülach fortgesetzt werden. Möglich wäre auch eine Rundwanderung via Rorbas (über die Töss) und wieder zum Ausgangspunkt. Bei der Tössegg hätte es auch einen Parkplatz.

Routenvorschlag:

I Trapet GR

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 5:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zum Abschluss der historische Treppenweg «i Trapet» (auch «il Trapet») vom Averstal nach Soglio. Es ist die wohl spektakulärste (und vermutlich anstrengendste) Art, um das Bergell zu erreichen. Der Weg über den Prasgnolapass schaffte es gar ins Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS).

2022 wurde der Treppenweg saniert und galt während sechs Wochen als «schönste Baustelle der Schweiz». Video: YouTube/Lex Bartels

Zu Beginn sparen wir uns mit dem Alpentaxi bis zur Alp Sovräna einige Kilometer und Zeit. Wir werden sie noch brauchen. Denn hier geht der Weg jetzt aufwärts bis zum 2724 Meter hohen Pass.

Soglio, das Endziel der langen Wanderung. Bild: Graubünden Ferien

Das Highlight auf dem Weg sind die Steintreppen auf rund 2500 Metern kurz vor der Passhöhe. Einfach nur eindrücklich, wie dieser Alpweg gebaut wurde. Denn seit 1412 gehört die Alp auf der Nordseite zu Soglio, so musste eine Verbindung her.

Die eindrücklichen Treppen mit den Trockensteinmauern. Bild: Evelyn Dahinten

Rund 300 Tritte auf einem bis zu zwei Meter breiten Weg wurden 1991 durch Freiwillige wieder instand gesetzt und im letzten Jahr erneut renoviert. Wo früher Kühe über den Pass getrieben wurden, kann jetzt wunderbar gewandert werden.

Routenvorschlag:

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.