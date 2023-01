Die vermutlich schönste Brücke über den Doubs führt dich ins mittelalterliche Städtchen – und mitten drin lädt unser Punkt 6 ein. Bild: Shutterstock

Rauszeit

Hier kommen 8 neue Hotels in der Schweiz, welche dir eine sagenhafte Auszeit bieten

Mal wieder ein Wochenende zu zweit weg? Einen Tapetenwechsel mit der Familie, aber die Kinder beschäftigt haben? Oder eintauchen in eine andere Welt mit Freunden? Diese neuen Schweizer Hotels bieten dir alles.

Egal ob in den Bergen direkt neben dem Skigebiet, im wunderschönen mittelalterlichen Städtchen in der Abgeschiedenheit des Juras, mitten in der Altstadt von Luzern, am Stadtrand von Basel oder umzingelt von der imposanten Bergwelt in Grindelwald: An all diesen Orten haben in den letzten Monaten neue Hotels (wieder-)eröffnet.

Wir stellen dir hier acht neue Unterkünfte vor, welche in den letzten Monaten (oder erst den kommenden Tagen) ihre Tore öffneten und teilweise mit futuristischen Konzepten auf Gäste warten.

Falls dir die neuen Hotels nichts sagen, du aber seit Jahren auf ein bekanntes Haus schwörst, dann schreib es in die Kommentare!

Waldhaus beider Basel, Birsfelden BL

Das Waldhaus beider Basel liegt idyllisch im Hardwald einzig von der Bahnlinie vom Rhein getrennt. Nach der Renovierung und Umgestaltung öffnet es am 7. Februar 2023 – nachdem es nach 40 Jahren Ende 2020 schloss – seine Tore wieder.

Grandiose Lage mitten im Hardwald und direkt am Rhein. Bild: Waldhaus beider Basel

Im beliebten Ausflugsziel stehen dann neben dem neugestaltetem Restaurant mit grosser Sommerterrasse, eine Buvette, eine Bar, ein Spielplatz und Destillerie auch 20 individuelle Hotelzimmer zur Verfügung. Ein Doppelzimmer gibt's ab rund 175 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Die grosse Sonnenterrasse im umgebauten Waldhaus. Bild: Waldhaus beider Basel

Hotel Krone, Churwalden GR

Früher war das Hotel Krone in Churwalden eine Luxusherberge. Doch dann wurde das Gebäude abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Dieser wartet mit 86 Zimmern mit eigenem Balkon, einem Wellnessbereich und einem grossen Kinderparadies.

Jedes der 86 Zimmer hat auch einen Balkon. Bild: Hotel Krone

Und das Ganze praktisch neben dem Skigebiet Lenzerheide und im Sommer mitten im Wander- und Mountainbike-Paradies, neben der Zipline und der Rodelbahn am Erlebnisberg Pradaschier.

Entspannen kann man sich im Wellnessbereich. Bild: Hotel Krone

Ein Fitnessraum sorgt dafür, dass auch wirklich alle auf ihre Kosten kommen und die Massage rundet den Tag ab. Das Doppelzimmer gibt's ab 150 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Ja, keine Angst: Hier können sich die Kinder verweilen. Bild: Hotel Krone

Hotel Fiescherblick, Grindelwald BE

Am 22. Dezember 2022 eröffnete das zwölf Jahre leer gestandene Hotel Fiescherblick in Grindelwald. Das Konzept der einheimischen Gebrüder Matthias und Lars Michel – die im Nachbarhaus aufwuchsen – beruht auf einer Kombination aus Grindelwalder Tradition und skandinavischer Einfachheit und verankert dabei geschickt ihren Nachhaltigkeitsanspruch.

Im wiederbelebten Ortsteil «Hinter der Kirche» in Grindelwald steht das Hotel Fiescherblick, unweit der Bergbahnen auf den First. Bild: Romy Streit Fotografie

19 Zimmer erstrahlen in neuem Glanz des Boutique-Hotels und in der Küche des öffentlichen Restaurants lässt Spitzenkoch Aurélien Mettler keine Wünsche offen. Das Hotel soll sowohl Gästen als auch Einheimischen als Treffpunkt dienen und ist Kern des wiederbelebten Ortsteils «Hinter der Kirche». Das Doppelzimmer gibt's ab 248 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Die Suite mit 45 Quadratmetern ist mit dem Balkon und der Sicht auf die Fiescherwand, Eiger, Mettenberg und Wetterhorn der ganze Stolz des Hauses. Bild: Romy Streit Fotografie

The Lubo, Luzern

In Luzern kannst du seit dem 20. Dezember 2022 in die Zukunft einchecken. Das erledigst du im The Lubo nämlich alles online und für den Zimmerzugang gibt's einen Mobile Key. Im coolen Boutique-Hotel kannst du ab 120 Franken übernachten.

Willkommen im The Lubo. Bild: Jan Schuenke

Designaffine Gäste geniessen hier einen unkomplizierten Aufenthalt – und Wäsche waschen kannst du vor Ort auch, falls du ungeplant länger in der Luzerner Altstadt bleiben möchtest. Und ja: Besuche die Rokka Bar, die zum Cityhotel gehört, um Pläne für die Nacht oder den nächsten Tag zu schmieden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Zimmer mit Blick auf die Luzerner Altstadt? Check. Bild: Jan Schuenke

Stoos Lodge, Stoos SZ

Auch in der Stoos Lodge in Stoos setzt man seit dem 15. Dezember 2022 auf eine stark digitalisierte Customer Journey. Ein- und Auschecken geht am Desk, ein Infopoint ersetzt die Rezeption. Die Macher schreiben dazu: Ein modernes New-Generation-Hotel trifft auf ein traditionelles Bergdorf.

Die Stoos Lodge mit dem Kleinen und Grossen Mythen im Hintergrund. Bild: Stoos Hotels

Mitten in der Bergidylle werden im Designhotel 101 Zimmer angeboten. Dazubuchen kann man sich von Frühstück über Zimmerreinigung bis hin zur hauseigenen Kinderbetreuung praktisch alles. Gross trifft auf Klein, Familie auf Business. Apropos Familie: Der über 200 Quadratmeter grosse Indoor-Spielplatz dürfte gestresste Eltern entlasten und die Jungmannschaft unterhalten. Für die Grossen gibt's eine Sauna und Fitnessbereich mit bester Aussicht.

Indoor-Spielplatz in der Stoos Lodge. Bild: Stoos Hotels

Der Gaumen wird sich an der offenen Showküche, dem Holzkohlegrill oder der Pizza- und Pasta-Station erfreuen. Mitten im Dorf und direkt bei der Skipiste wird das Brauchwarmwasser und Heizsystem übrigens mit der elektrischen Bremsenergie der Stoosbahn geheizt. Ein Doppelzimmer gibt's ab 130 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Eines der Zimmer in der Stoos Lodge. Bild: Stoos Hotels

Medieval Lodge, St-Ursanne JU

Einige erinnern sich vielleicht an das Hotel du Boeuf mitten im wunderschönen Städtchen St-Ursanne. Nun, seit Juli 2022 heisst das Haus Medieval Lodge – und das Mittelalter ist Programm. Du wirst dich fühlen wie im 13. Jahrhundert im kleinen Nest am Doubs.

Keine Angst: Auch im mittelalterlichen Zimmer hat's Wlan. Bild: Medieval Lodge

Übrigens: Die Medieval Lodge wird von der Kette Peanut geführt. Diese bietet auch eine Mountain Lodge und bald eine Lake, River und Village Lodge. Die Nacht in St-Ursanne gibt's im Doppelzimmer ab 155 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

In der Pastaverne werden die Pasta frisch gemacht. Bild: Medieval Lodge

Chasa Chalavaina, Val Müstair GR

Frischer Wind weht im Val Müstair durch alte Mauern. Das 1254 erstmals als Herberge (und damit eines der ältesten Hotels der Schweiz) erwähnte Hotel Chasa Chalavaina wurde im Frühling 2022 Frühling vom über 80-jährigen Gastgeber und Besitzer in die Hände einer Stiftung übergeben.

Das Gasthaus wurde danach sanft renoviert, hat aber seinen historischen Charme behalten und zeitgemässen Komfort hinzugewonnen. Trotzdem begibt man sich im Hotel auf eine wunderbare Zeitreise. Die 18 Zimmer, ein Restaurant und der die vom Russ schwarz gefärbte Küche lassen dich von einem magischen Ort träumen. Das Doppelzimmer gibt's ab 200 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Das Morgen, Vitznau LU

Schon fast ein alter Hase unter den hier vorgestellten Hotels. Dafür mit einem zukunftsträchtigen Namen. Willkommen im Neuro Campus Hotel «Das Morgen» in Vitznau am Vierwaldstättersee (meiner Meinung nach übrigens eine der schönsten Passagen des Sees).

Rooftop-Bereich mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Bild: Neuro Hotel «Das Morgen»

Im März 2022 öffnete das Themenhotel, das Wissenschaft, Kulinarik und Musik vernetzt, erstmals seine Türen. «Das Morgen» ist das weltweit erste Themenhotel, das sich den Neurowissenschaften widmet. Dabei wird automatisierte Hotellerie (Stichwort künstliche Intelligenz) und personalisierte Gastronomie verbunden und mit Forschung und Musik ergänzt. Eingecheckt wird auch hier am Self-Checkin-Desk, per App können Leistungen ausgewählt werden.

Eines der unterschiedlich gestalteten Zimmer. Bild: Neuro Hotel «Das Morgen»

54 funktional eingerichtete «Spaces» (Zimmer) verteilen sich auf vier Stockwerken. Den Blick auf den See gibt's auf dem Rooftop. Ein Doppelzimmer gibt's ab 120 Franken.

Hier gibt es mehr Informationen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.