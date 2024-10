Schwimmende Inseln gibt es in der Schweiz nur in zwei Seen. Einen davon lernst du bei unserem Punkt 2 kennen. Bild: Switzerland Tourism / Roland Gerth

Rauszeit

Diese 8 Moorwanderungen sind jetzt im Herbst ein Traum

Gibt es einen besseren Augenblick, als bei Nebel durch ein Moor zu wandern? Kaum. Hier kommen darum acht Moorwanderungen, die du im Herbst mal machen solltest.

Mehr «Schweiz»

Wir kennen die bekannten Moore der Schweiz alle: Rothenthurm, Etang de la Gruère, im Entlebuch oder beim Lej da Staz. Aber es gibt noch viele mehr – obwohl in den letzten 200 Jahren fast 90 Prozent der Moore in der Schweiz zerstört wurden.

Die wichtige Landschaftsart wird vom Bund durch die Hochmoor-, Flachmoor- und Moorlandschaftsverordnung geschützt. Trotzdem sinkt in vielen Gebieten von nationaler Bedeutung die ökologische Qualität. Es braucht Pufferzonen und Regenerationen. Das BAFU unterstützt die Kantone mit Beiträgen.

Unterschieden wird zwischen Flach- und Hochmoor. Kurz erklärt:

Flachmoore werden mit mineralischem Grund- oder Hangwasser sowie Niederschlagswasser versorgt. Heute stehen 1335 Flachmoore von nationaler Bedeutung unter Schutz. Für die meisten Flachmoore ist eine extensive landwirtschaftliche Nutzung erforderlich.

werden mit mineralischem Grund- oder Hangwasser sowie Niederschlagswasser versorgt. Heute stehen 1335 Flachmoore von nationaler Bedeutung unter Schutz. Für die meisten Flachmoore ist eine extensive landwirtschaftliche Nutzung erforderlich. Hochmoore werden mit Wasser aus dem Boden und der Atmosphäre versorgt. Speziell ist, dass auf die aufgewölbten Flächen (daher der Begriff Hochmoor) nur Niederschlagswasser gelangt, das sehr nährstoffarm ist. Darum können dort nur spezialisierte Pflanzen und Tiere leben. Alle 551 Hochmoore von nationaler Bedeutung sind heute vollkommen geschützt.

Heute nehmen wir dich mit auf acht Wanderungen zu oder durch die schönsten Moore der Schweiz. Wichtig immer (in Mooren noch mehr als sonst): Verlasse den Wanderweg nicht.

Amden SG

Distanz: 8,5 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die Wanderung ist in beide Richtungen gut machbar. Wir starten mit dem Sessellift Mattstock. Von dort geht es hinauf zur Hinder Höhi. Der Höhenweg schlängelt sich hier durch das Hochmoor.

Unterwegs im Hochmoor Hinder Höhi. Bild: imago images

Danach folgen Alpweiden und Wälder bis zur Alp Hüttlisboden. Geniesse hier auch die Aussicht auf die Glarner Alpen inmitten der voralpinen Landschaft mit Fichten- und Bergföhren.

Legföhren im Hochmoor. Bild: imago images

Wandervorschlag:

Barchetsee TG

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Diese Wanderung ist sehr einfach, da meist flach. Wir starten in Ossingen und wandern zum Barchetsee. Dieser ist ein Toteissee, was bisschen gruselig klingt. Diese meist flachen Seen entstanden einst beim Rückzug der Gletscher.

Die schwimmenden Inseln konnten früher als Flösse benutzt werden. Bild: Imago Images

Der circa sieben Meter tiefe See hat praktisch keine oberirdischen Zu- und Abflüsse. Speziell beim Barchetsee: Er besitzt schwimmende Torf-Inseln. Das kann in der Schweiz sonst nur noch der Lützelsee in Hombrechtikon bieten. Vor Jahren konnte man die Inseln noch als Flösse nutzen, heute sind sie überwachsen.

Der Barchetsee von oben. Bild: imago images

Unsere Wanderung führt anschliessend weiter durch das Moor und bis Waltalingen. Du kannst auch noch die drei Seen Nussbomersee, Hasesee und Hüttwilersee dazunehmen – dann bist du aber doch länger unterwegs.

Wandervorschlag:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Chaltenbrunnen BE

Distanz: 13,5 Kilometer

Dauer: 5 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir wagen uns noch einmal ein bisschen höher: Das Hochmoor Chaltenbrunnen ist das höchste Europas. Auf dem Weg steigen wir bis auf fast 1900 Meter über Meer auf.

Bild: imago images

Das Hochmoor zählt zu den wertvollsten der Alpen, da es noch sehr ursprünglich erhalten ist. Die Wanderung schliessen wir ab durch den Lammi- und Isetwald nach Zwirgi oberhalb der Reichenbachfälle. Du kannst diese noch besichtigen und dann direkt runter Richtung Meiringen.

Das Hochmoor auf rund 1800 Metern und mit grandiosem Blick in die Berge. Bild: imago images

Wandervorschlag:

Auch super im Herbst: Weinwandern Präsentiert von Rauszeit Zwei Banausen beim Weintest – das kam dabei heraus

Glaubenberg OW

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Am Glaubenberg verteilt sich die Moorlandschaft auf 130 Quadratmeter. Grösser geht es in der Schweiz nicht. Du hast hier verschiedene Wandermöglichkeiten beidseits der Passstrasse.

Sehr schön finde ich das Sewenseeli hinter der Sewenegg. Du kannst diverse Rundwanderungen machen und wieder zum Pass zurück. Wir wandern dieses Mal aber weiter, durch das Moor und bis Flühli. So kommst du auch noch am Chessiloch mit der (ziemlich neuen) Hängebrücke vorbei. Der Abstecher lohnt sich.

Wandervorschlag:

La Grande Cariçaie VD

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das grösste und artenreichste Flachmoor der Schweiz verteilt sich auf 3000 Hektaren zwischen Estavayer-le-Lac und Yvonand am Südufer des Neuenburgersees.

Bild: imago images

Rund ein Viertel der in der Schweiz vorkommenden Tier- (mehr als 10'000 Arten) und Pflanzenarten (mehr als 800 Arten) findest du hier. Und ja: Im Sommer empfiehlt sich auch ein Bad im See.

Insgesamt setzt sich das Gebiet aus acht verschiedenen Naturschutzgebieten zusammen. Es hat auch immer wieder Beobachtungsplattformen für Naturfans. Und ja: Der Weg ist flach, das ist für jedermann gut machbar.

Wandervorschlag:

Lukmanierpass GR/TI

Distanz: 13,5 Kilometer

Dauer: 4 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Hast du gewusst, dass auch rund um den Lukmanierpass sich ein Moor befindet – und zwar ein besonders ausgedehntes. Wir starten dafür bei der Passhöhe und wandern Richtung Süden. Erstes Highlight ist ein kleiner Teich neben dem Brenno. Hier steigen stetig Blasen auf, aber warum ist nicht geklärt.

Hier steigen die Blasen auf, direkt beim Brenno. Bild: Bellinzona e Valli Turismo

Vorbei an der Selva Secca geht es nach Acquacalda. Der zweite Teil führt von hier über die Pian Segno und Dötra nach Piera, wo du auf das Postauto kannst. Bei Dötra liegen übrigens auf Höhen zwischen 1700 und 1900 Metern die höchsten Wiesen im Tessin.

Wandervorschlag:

Wer lieber in Täler wandert: Rauszeit 8 traumhafte Herbstwanderungen in (fast immer) einsame Täler

Monte Comino TI



Distanz: 5 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Von einem ausgedehnten Moor zum wohl kleinsten hier in der Liste. Wir begeben uns auf den Monte Comino. Ja, das ist dort, wo Sergio und ich mit Lamas auf die Aula wanderten. Ein Lama-Trekking kannst du auch zum kleinen Moor machen. Oder natürlich auch ohne die Tiere – schön ist's da oben sowieso.

Der Blick auf die Siedlung auf dem Monte Comino und die bewaldete Aula. Bild: Schweiz Tourismus / Christian Meixner

Das Moor Pian di Segna auf rund 1200 Metern über Meer bietet vielen Tieren und Pflanzen eine Heimat. Auch die Trockenwiesen und -weiden im Gebiet leisten ihren Beitrag. Wir wandern hier einmal um die Aula, fast immer in den schönsten Wäldern. Auf dem Gipfel wartet noch eine Schaukel von «Swing the world» auf dich – und eine Aussicht bis nach Locarno.

Wir waren da auch schon mit Lamas unterwegs: Video: watson/michelle claus

Wandervorschlag:

Wachseldornmoos BE

Distanz: 5,5 Kilometer

Dauer: 1:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zum Abschluss bleiben wir bei einer Kurzwanderung. In knapp 90 Minuten kommst du von Heimenschwand nach Süderen und wanderst dabei durch das Wachseldornmoos.

Das Wachseldornmoos in der kalten Jahreszeit ... Bild: Switzerland Tourism / Martin Maegli

Auch hier gilt: Die Aussicht macht diese Wanderung entlang des Hochmoors nochmals spezieller. Früher führte der Weg durch das Moor, heute bleibt er am Rand, um das empfindliche Gebiet besser zu schützen. Denn wie schon eingangs erwähnt: Moore sind empfindliche Gebiete und auf Wanderungen solltest du die Wege nicht verlassen.

Und hier noch in der Sommerversion. Bild: Reto Bleuer

Wandervorschlag:

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.