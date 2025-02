Zu gross für Hangar: Bundesratsjet statt in Belp BE in Payerne VD

Der neue Bundesratsjet passt nicht in den bestehenden Hangar des Bundes auf dem Flughafen Bern-Belp. Er ist dafür zu gross. Deshalb wird das Flugzeug voraussichtlich während der nächsten zwei Jahre auf dem Militärflugplatz von Payerne VD untergestellt.

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) bestätigte am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA indirekt mehrere Medienberichte, laut welchen die Bombardier Global 7500 wegen ihrer Grösse nicht in die vorhandenen Gebäude des Bundes in Bern-Belp passt.

Eine Mediensprecherin schrieb, aufgrund der Anforderungskriterien an das neue Staatsluftfahrzeug sei von Anfang an festgestanden, dass für alle infrage kommenden Flugzeugtypen bauliche Massnahmen in Bern-Belp erforderlich seien. (hkl/sda)