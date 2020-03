Schweiz

Coronavirus

Coronavirus in der Schweiz: 210 bestätigte Fälle – so geht es den Patienten



Coronavirus in der Schweiz: Die aktuelle Lage

Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet in der Schweiz weiter voran. Am Donnerstag informierte der Kanton Waadt über den ersten Todesfall. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit sprach am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz von 210 bestätigten Fällen in der Schweiz.

Aus den Kantonen selbst sind 145 Fälle gemeldet. Diese Zahl unterscheidet sich von jener, die das BAG vermeldet. Dies liegt daran, dass das BAG über aktuellere Zahlen verfügt und einige Kantonen sich mit der Meldung von Fällen zurückhalten.

Allgemein: 210 Fälle

Die Kantone melden insgesamt 145 positiv getestete Fälle. Das BAG spricht von 210 Fällen total. (Stand: Freitag, 6. März, 15:15)



Im Kanton Waadt ist in der Nacht auf Donnerstag die erste Patientin am Coronavirus gestorben. Sie war über 70 Jahre alt und hatte chronische gesundheitliche Beschwerden. In zwei weiteren Fällen aus anderen Kantonen wird der Verlauf als schwer eingestuft. Allen weiteren Patienten geht es den Umständen entsprechend gut.

Kanton Zürich: 26 Fälle

Im Kanton Zürich gibt es seit Freitag 26 bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Am Freitag sind insgesamt noch einmal sieben Fälle dazugekommen. Der jüngste Patient ist erst elf Jahre alt, der älteste 64. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand der Patienten gibt es keine.

Kanton Tessin: 20 Fälle

Die erste Person, die in der Schweiz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, stammte aus dem Tessin. Der 70-jährige Schweizer gilt aber als geheilt und konnte das Spital bereits letzte Woche verlassen.

Mittlerweile gibt es im Tessin 20 bestätigte Fälle. Drei davon sind im medizinischen Bereich tätig, eine davon hat sich bei der Arbeit mit dem Virus angesteckt. Nähere Angaben zu den weiteren Patienten macht der Kanton keine.

Zuletzt kamen am Freitag zwei weitere Corona-Patienten dazu. Die beiden Fälle wohnen in einem Altersheim in Mendrisiotto. Die übrigen Heimbewohner wurden von den beiden Patienten getrennt.

Kanton Neuchâtel: 15 Fälle

Der Kanton vermeldete am Donnerstag zehn neue Fälle. Damit befinden sich jetzt insgesamt 15 Corona-Patienten im Kanton. Alle neuen Patienten haben sich an einem evangelischen Kirchenevent in Mülhausen angesteckt.

Kanton Graubünden: 12 Fälle

Der Kanton Graubünden bestätigt zwölf positiv getestete Fälle auf Kantonsgebiet. Alle Patienten halten sich im Oberengadin auf. Sie sind in Spitälern isoliert.

Kanton Basel-Stadt: 12 Fälle

Der Kanton Basel-Stadt informierte am Freitag, dass vier weitere positiv getestete Patienten dazu gekommen sind. Damit gibt es auf Kantonsgebiet insgesamt 12 bestätigte Fälle.

Den meisten Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, in einem Fall nimmt die Krankheit einen eher schweren Verlauf.

Kanton Genf: 10 Fälle

Im Kanton Genf sind zehn Fälle bestätigt. Weil die Krankheit sehr oft glimpflich verläuft, hat sich der Kanton entschieden, nicht mehr alle Patienten zu hospitalisieren. Deshalb befinden sich bislang nur drei Personen in Spitälern, alle weiteren werden zu Hause betreut. Eine Person konnte das Spital bereits wieder verlassen.

Kanton Aargau: 9 Fälle

Der Kanton Aargau informierte am Donnerstag darüber, dass man mittlerweile neun bestätigte Fälle hospitalisiert habe. 160 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Der Kanton geht davon aus, dass die Fallzahlen noch weiter steigen werden.

Kanton Waadt: 7 Fälle

Aus dem Kanton Waadt wurde am Donnerstag der erste Todesfall in der Schweiz gemeldet. Eine 74-jährige Frau, die an einer chronischen Krankheit litt, ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Kanton meldete bislang sieben bestätigte Fälle. Der erste Fall – ein Franzose – konnte geheilt nach Hause zurückkehren.

Kanton Baselland: 6 Fälle

Am Donnerstag informierte der Kanton, dass mittlerweile sechs bestätigte Fälle des Coronavirus festgestellt wurden. In drei Fällen ist der Referenztest aus Genf noch ausstehend. Allen Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut.

Kanton Bern: 6 Fälle

Der Kanton Bern vermeldete am Mittwoch zwei weitere Fälle. Insgesamt gab es also auf Kantonsgebiet sechs Fälle. Drei aus Biel, einen in Interlaken, einen bei der Armee in Wangen an der Aare und ein Fall wurde aus dem Berner Jura bei St-Imier gemeldet.

Fünf haben sich vermutlich im Ausland angesteckt, bei einer Person besteht der Verdacht, er könnte sich in der Schweiz angesteckt haben. Weil in zwei Fällen nicht genau zurückverfolgt werden kann, wo sich die Patienten mit dem Virus infiziert haben, wurden als Sofortmassnahme einzelne Gesundheitsangestellte in Biel unter Quarantäne gestellt.

Kanton Freiburg: 6 Fälle

Im Kanton Freiburg gibt es bislang sechs bestätigte Fälle. Zwei Patienten sind ein Paar, eine Person ist ein junger Mann und drei Patienten haben sich bei der Veranstaltung einer Freikirche in Mülhausen angesteckt. Der Krankheitsverlauf ist bei drei Personen unproblematisch, sie werden zu Hause betreut.

Der vierte Patient befindet sich im Spital. Alle näheren Kontakte der Patienten wurden in Quarantäne genommen. Darunter sind auch zwei Angestellte des Spitals. Über den Zustand der letzten zwei Patienten macht der Kanton keine genaueren Angaben.

Kanton Wallis: 4 Fälle

Am Donnerstagmittag bestätigt der Kanton in einer Medienmitteilung vier Fälle auf Kantonsgebiet. Bei einem der Patienten stehe der positive Test des Referenzlabors in Genf aber noch aus. Der Gesundheitszustand der Patienten wird als gut eingestuft.

Kanton Zug: 3 Fälle

Der Kanton Zug meldete am Dienstag seinen ersten Fall. Am Donnerstag sind zwei weitere dazugekommen. Bei der ersten Person handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, der sich bei einem privaten Anlass in der Schweiz mit dem Virus angesteckt hat.

Bei den beiden weiteren Patienten handelt es sich um eine 21-jährige Frau, die mit dem ersten Patienten in engem Kontakt stand und einem 58-jährigen Mann. Allen Personen befinden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand, schreibt der Kanton.

Kanton Schwyz: 3 Fälle

Am Mittwoch gab der Kanton Schwyz bekannt, man habe nun drei bestätigte Fälle. Erst am Dienstagabend sei die erste Person positiv getestet worden, am Mittwoch kamen noch zwei weitere Patienten dazu. Allen Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Zwei werden zu Hause betreut. Die Patienten sind unabhängig voneinander erkrankt.

Kanton Luzern: 2 Fälle

Im Kanton Luzern wurde am Mittwoch eine 16-jährige Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Sie zeige Symptome, befinde sich aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Angesteckt hat sich die junge Luzernerin in Italien. Die Schulklasse und Lehrpersonen der Schülerin wurden vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Am Donnerstag informierte die Gesundheitsdirektion des Kantons über einen zweiten Fall. Bei ihm handelt es sich um einen 45-jährigen Mann, der Kontakt mit einem ausserkantonalen Fall hatte. Die Analyse des Referenzlabors in Genf habe die zwei Fälle bestätigt. Daneben gebe es weitere Verdachtsfälle.



Kanton Appenzell AR: 1 Fall

Das Coronavirus hat auch den Kanton Appenzell Ausserrhoden erreicht. Eine 50-jährige Patientin aus dem Mittelland wurde positiv auf das Virus getestet. Ihr Gesundheitszustand wird als gut eingestuft, eine Hospitalisierung war nicht nötig.

Kanton Jura: 1 Fall

Der Kanton Jura bestätigte am Donnerstag einen ersten positiv getesteten Fall. Die 60-jährige Patient wird jedoch im Berner Jura in Saint-Imier betreut. Dort befindet sich bereits ein weiterer Fall aus dem Kanton Bern im Spital.

Kanton Thurgau: 1 Fall

Am Freitag meldete auch der Kanton Thurgau einen ersten bestätigten Fall auf Kantonsgebiet. Dabei handelt es sich um eine 47-jährige Ärztin, die sich an einem Privatanlass in der Schweiz angesteckt hat. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut, eine Hospitalisierung ist nicht nötig.

Alle Personen, die in näherem Kontakt zur ersten Patientin standen, wurden ebenfalls abgeklärt. Alle Tests fielen negativ aus.

Kanton St. Gallen: 1 Fall

Am Mittwochmorgen meldete auch der Kanton St. Gallen den ersten bestätigten Fall. Die Patientin zeige zwar Symptome eines leichten Schnupfens, ansonsten gehe es ihr aber gut. Die Frau hat sich vermutlich in Mailand angesteckt.

174 Verdachtsfälle wurden negativ getestet. Im Kanton gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Verdachtsfälle, die einer Abklärung bedürfen.

Weitere Kantone:

Nicht betroffen sind bislang die Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden.

Aus dem Kanton Glarus gibt es bislang keine Meldung über einen positiven Test auf das Coronavirus. Bislang seien 22 Personen getestet worden, eine Person befinde sich noch in Quarantäne.

Im Kanton Obwalden sind bislang 22 Personen auf das Coronavirus getestet worden, alle Test fielen negativ aus. Eine Person befindet sich in Quarantäne.



