Zahlen zum Coronavirus: Warum die Schweiz jetzt handeln sollte



Bild: EPA

Diese Grafiken zeigen, dass wir auf dem besten Weg zum «Szenario Italien» sind

Eine Datenanalyse zeigt, dass die Schweiz und ein Dutzend andere westliche Länder auf dem Weg sind, wie Italien im Corona-Chaos zu versinken – und warum es jetzt Zeit ist, zu handeln.

In einem vielbeachteten Artikel ruft der US-Amerikaner Tomas Pueyo Politiker und Geschäftsleute auf der ganzen Welt dazu auf, sofort drastische Massnahmen in Bezug auf das Coronavirus einzuleiten. Mit einigen wenigen Grafiken macht er deutlich, was eintreffen wird, wenn dies nicht geschieht. Wir haben den Artikel für euch übersetzt, auf die Schweiz angepasst und aktualisiert.

Im Artikel geht es um die Frage, wann und welche Massnahmen ergriffen werden sollten. Das Fazit von Pueyo ist simpel: «Das Coronavirus kommt zu euch, in exponentieller Geschwindigkeit, zuerst vorsichtig und dann plötzlich. Die Gesundheitsversorgung wird einbrechen. Das bedeutet: Lasst so viele Leute zu Hause wie möglich, und zwar ab sofort.»

Mit folgenden Grafiken unterlegt er seine Behauptung:

Weltweite Anzahl Betroffene

Die totale Anzahl Fälle wuchs exponentiell bis China sie eindämmte. Aber dann schaffte das Virus den Sprung ins Ausland und wurde zu einer Pandemie, die niemand mehr stoppen konnte.

Total weltweit Betroffene des Coronavirus grafik: tomas pueyo

Betroffene ausserhalb Chinas

Betrachtet man nur die Fälle ausserhalb Chinas, zeigt sich folgende Kurve. Die meisten Fälle hier beziehen sich auf die Länder Italien, Iran und Südkorea.

Total Betroffene ausserhalb Chinas grafik: tomas pueyo

Betroffene nach Land

Lass uns also die Anzahl Betroffener nochmals nach Land aufsplitten, hier mit den drei sehr stark betroffenen Ländern Italien, Iran und Südkorea.

Total Betroffene nach Ländern Bild: watson

Betroffene nach Land (ohne China, Südkorea, Italien und Iran)

Lassen wir diese stark betroffenen Länder einmal weg und zoomen in die untere rechte Ecke. Schnell erkennt man, dass sich da mehrere Länder mit exponentiellen Wachstumraten befinden. Zum heutigen Zeitpunkt sind dies vorwiegend westliche Länder.

Total Betroffene nach Ländern Bild: watson

Der Kurvenvergleich

Vergleicht man nun nur Italien und die Schweiz, sieht man den drastischen Unterschied der momentanen Situation in den Ländern.

Total Betroffene in der Schweiz und Italien Bild: watson

Und nun kommen wir zur wohl wichtigsten Grafik dieses Artikels: Legt man die Kurven so übereinander, dass beide Kurven am Tag ihres ersten Befundes (Tag 1) starten, sieht man, dass die Schweizer Kurve der italienischen fast exakt folgt. Italien ist der Schweiz jedoch 12 Tage voraus.

Wird die Ausbreitung also nicht gebremst, befinden wir uns in spätestens zwölf Tagen im Szenario Italien.

Total Betroffene in der Schweiz und Italien ab Tag 1 Bild: watson

Doch nicht nur die Schweizer Kurve folgt Italien. Auch Spanien, Frankreich und Deutschland befinden sich in einem ähnlichen Stadium wie die Schweiz.

Total Betroffene in Europa ab Tag 1 Bild: watson

Wenn also nicht in allen betroffenen Ländern drastische Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung getroffen werden, wird sich die momentane Situation in Italien in diesen Ländern mit einigen Tagen Verzögerung wiederholen.

Der Bundesrat hält am Freitagmorgen Sitzung zum Thema Coronavirus. Im Anschluss findet eine Pressekonferenz statt. Dann werden wir erfahren, welche weiteren Massnahmen die Schweiz im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ergreift.

(ref/lea/leo via Medium)

