Schweiz

Coronavirus

Coronavirus in der Schweiz: Die Zahlen aus den Kantonen



Coronavirus in der Schweiz: Die Zahlen aus den Kantonen

Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit zum Coronavirus wurden am Freitagmittag publiziert. Im Vergleich zum Donnerstag sind damit über 250 neue Fälle dazugekommen. Damit haben sich bisher in der Schweiz insgesamt 1121 Personen mit dem Virus aus China angesteckt. Einige Patienten gelten aber bereits wieder als geheilt. Weil das BAG langsam an seine Grenzen in der Erfassung der Patienten stösst, werde man in Zukunft die Zahl der Patienten nicht mehr zählen sondern errechnen.

Dafür werden die gleichen Modelle benutzt, mit der das BAG die Grippezahlen in der Schweiz erstellt. Diese Umstellung wird nötig, weil nun nicht mehr alle Verdachtsfälle in einem Spital oder beim Arzt getestet werden. Patienten, die einen leichten Krankheitsverlauf an sich selbst feststellen, sollen sich selber zu Hause isolieren. Damit soll auch das Gesundheitssystem entlastet werden.

>> Hier alle aktuellen Neuigkeiten im Ticker

Aus welchen Kantonen die Fälle stammen und weitere Informationen zu den Patienten findest du hier:

Allgemein: 1119 Fälle

Bild: watson

Aus den Kantonen sind 1119 positiv getestete Fälle bekannt. Hinzu kommt noch vier Fälle aus dem Fürstentum Liechtenstein. Zwei weitere Fälle sind keinem Kanton zugeordnet. Das BAG spricht deshalb von 1125 bestätigten Fällen. Bei 116 Patienten wurde das Coronavirus erst in einem Ersttest nachgewiesen.

In der Schweiz kam es bisher zu sieben Todesfällen wegen des Coronavirus. Alle litten an Vorerkrankungen. Der jüngste Verstorbene war 59 Jahre alt. Alle Informationen zu den bisherigen Todesopfern findest du hier.

Verteilung der gemeldeten Fälle nach Alter: Bild: BAG

Die meisten Erkrankten sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Es gibt nur sehr wenige Fälle von Kindern, dafür aber über 150 Risikopatienten, die über 70 Jahre alt sind.

Anzahl gemeldete Fälle: Bild: BAG

Die Anzahl der neu gemeldeten Fälle ist unverändert hoch. Um die medizinische Infrastruktur zu schonen, werden neu nur noch schwere Fälle hospitalisiert. Patienten, die nur leichte Symptome zeigen, werden bei sich zu Hause isoliert.

Kanton Tessin:

Neue Fälle: 48

Insgesamt: 218

Zweittest ausstehend: 3

Bild: EPA

Kanton Waadt:

Neue Fälle: 66

Insgesamt: 222

Zweittest ausstehend: 11

Kanton Zürich:

Neue Fälle: 33

Insgesamt: 124

Zweittest ausstehend: 21

Bild: KEYSTONE

Kanton Genf:

Neue Fälle: 10

Insgesamt: 86

Zweittest ausstehend: 2

Kanton Basel-Stadt:

Neue Fälle: 31

Insgesamt: 111

Zweittest ausstehend: 19

Kanton Bern:

Neue Fälle: 11

Insgesamt: 62

Zweittest ausstehend: 9

Kanton Neuchâtel:

Neue Fälle: 4

Insegsamt: 37

Zweittest ausstehend: 1

Kanton Baselland:

Neue Fälle: 13

Insgesamt: 42

Zweittest ausstehend: 7

Kanton Graubünden:

Neue Fälle: 11

Insgesamt: 39

Zweittest ausstehend: 3

Bild: KEYSTONE

Kanton Wallis:

Neue Fälle: 6

Insgesamt: 29

Zweittest ausstehend: 0

Kanton Aargau:

Neue Fälle: 6

Insgesamt: 28

Zweittest ausstehend: 5

Kanton Freiburg:

Neue Fälle: 5

Insgesamt: 31

Zweittest ausstehend: 1

Bild: KEYSTONE

Kanton St. Gallen:

Neue Fälle: 5

Insgesamt: 19

Zweittest ausstehend: 6

Kanton Schwyz:

Neue Fälle: 1

Insgesamt: 10

Zweittest ausstehend: 1

Kanton Luzern:

Neue Fälle: 5

Insgesamt: 13

Zweittest ausstehend: 5

Kanton Zug:

Neue Fälle: 0

Insgesamt: 7

Zweittest ausstehend: 0

Kanton Jura:

Neue Fälle: 0

Insgesamt: 7

Zweittest ausstehend: 1

Kanton Solothurn:

Neue Fälle: 1

Insgesamt: 8

Zweittest ausstehend: 3

Kanton Thurgau:

Neue Fälle: 0

Insgesamt: 5

Zweittest ausstehend: 1

Kanton Nidwalden:

Neue Fälle: 1

Insgesamt: 5

Zweittest ausstehend: 5

Kanton Appenzell AR:

Neue Fälle: 1

Insgesamt: 5

Zweittest ausstehend: 2

Kanton Glarus:

Neue Fälle: 1

Insgesamt: 4

Zweittest ausstehend: 1

Kanton Schaffhausen:

Neue Fälle: 0

Insgesamt: 1

Zweittest ausstehend: 0

Kanton Obwalden:

Neue Fälle: 7

Insgesamt: 7

Zweittest ausstehend: 6

Weitere Kantone:

Nicht betroffen sind bislang die Kantone Uri und Appenzell Innerrhoden.

(leo)

Abonniere unseren Newsletter