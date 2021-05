Schweiz

Umfragen Abstimmung Juni 2021: der aktuelle Stand der Vorlagen



Umfragen zur Abstimmung am 13. Juni 2021: So steht es um die Vorlagen

Im Juni finden in der Schweiz Abstimmungen über fünf nationale Vorlagen statt. So befinden wir an der Urne über das Covid-, das CO2- und das Antiterror-Gesetz, sowie über zwei Agrar-Initiativen. Doch wie sieht es in den Umfragen aus bei den einzelnen Vorlagen? Hier der aktuelle Stand der Abstimmungs-Vorlagen:

Umfragewerte Covid-Gesetz

Es sieht gut aus für das Covid-Gesetz. Ungefähr zwei Drittel der Befragten sind für eine Annahme und gegen das Referendum. Dieses Bild zeigt sich sowohl bei der gfs-, wie auch bei der Tamedia-Umfrage.

Umfragewerte CO2-Gesetz

Beim CO2-Gesetz gehen die beiden bisherigen Umfragen etwas auseinander. Zwar sagen beide eine Annahme voraus, beim gfs sprachen sich aber 60 Prozent aller Befragten dafür aus. Bei Tamedia nur 54 Prozent.

Umfragewerte Trinkwasser-Initiative

Die Trinkwasser-Initiative würde nach dem letzten Stand der Umfragen genommen. Bei beiden Umfragen liegen die Befürworter knapp vorne. Die Erfahrung zeigt aber, dass Umfragewerte bei Initiativen häufig noch in Richtung Nein kippen. Es wird also spannend.

Umfragewerte Pestizid-Initiative

Auch die Befürworter der Pestizid-Initiative sind laut den Umfragen vorne. Doch hier könnte es ebenfalls knapp werden.

Umfragewerte Antiterror-Gesetz

Das Antiterror-Gesetz würde zum heutigen Stand wohl mit einer zwei Drittel Mehrheit angenommen. Nur 24 Prozent der Befragten sagten bisher Nein.

