Abstimmung Juni 2021: Die Prognosen für den Sonntag



Nach letzter Umfrage – so sehen die Prognosen für den Abstimmungssonntag aus

Im Juni finden in der Schweiz Abstimmungen über fünf nationale Vorlagen statt. So befinden wir diesen Sonntag an der Urne über das Covid-, das CO2- und das Anti-Terror-Gesetz, sowie über zwei Agrar-Initiativen. Vor dem Abstimmungstag hier die letzte Übersicht, wie die Prognosen für alle fünf Vorlagen stehen:

Umfragewerte Covid-Gesetz

Es sieht gut aus für das Covid-Gesetz. Im Schnitt gaben jeweils zwei Drittel der Befragten an, für das Gesetz zu stimmen. Damit wäre das Referendum gescheitert und das Gesetz angenommen. In der jüngsten Tamedia-Umfrage kletterte der Anteil der Befürworter sogar noch auf fast 70 Prozent.

Umfragewerte CO2-Gesetz

Beim CO2-Gesetz dürfte es knapp werden. Hier sahen die Umfragewerte in den ersten beiden Wellen noch vielversprechend aus für die Befürworter, mittlerweile sind die Ergebnisse aber Richtung Mitte gekippt. In der letzten Umfrage der Tamedia vom 2. Juni konnten die Befürworter aber nochmal etwas zulegen.

Umfragewerte Trinkwasser-Initiative

Wie bei vielen Initiativen sah es vorerst gut aus in den Umfragewerten, mittlerweile scheiterte die Trinkwasser-Initiative aber an der dritten Umfrage in Folge. Kein gutes Zeichen für die Befürworter für den Abstimmungssonntag.

Umfragewerte Pestizid-Initiative

Auch die Pestizid-Initiative ist in den Umfragewerten gekippt. War zu Beginn noch eine Mehrheit der Befragten dafür, sagten in der letzten Umfrage etwas mehr Personen Nein wie Ja. Zuletzt kletterte der Anteil der Gegner sogar auf 57 Prozent.

Umfragewerte Anti-Terror-Gesetz

Das Anti-Terror-Gesetz würde zum heutigen Stand wohl mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Doch die Gegner konnten in der letzten Prognosen im Vergleich zu vorherigen Umfrage etwas zulegen.

(leo)

