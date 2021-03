Grundwasser-Qualität im Detail

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) wird die Qualität des Grundwassers durch Nitrat und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigt.



Nitrat: Die Salze der Salpetersäure werden häufig zum Düngen eingesetzt und überschreiten landesweit an fast 15 Prozent aller Messstellen den Grenzwert von 25mg/l im Grundwasser.



Pflanzenschutzmittel: Rückstände von Pflanzenschutzmitteln werden landesweit an mehr als der Hälfte der Messstellen gemessen.



Flüchtige organische Verbindungen: Flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (FHKW) werden am häufigsten im Grundwasser nachgewiesen und überschreiten an drei Prozent der Messstellen den Grenzwert.



Arzneimittel: Arzneimittel gelangen über die Kanalisation in Flüsse und Bäche und von dort ins Grundwasser. An rund zehn Prozent der Messstellen im Grundwasser wurden Arzneimittel nachgewiesen.