Sunrise meldet: Technische Störung ist wieder behoben

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Ab Montagnachmittag meldeten Sunrise-Kunden technische Ausfälle. Das berichtete zuerst der «Blick». Auf der Plattform «Allestörungen» gingen mehrere Hundert Störungsmeldungen ein.

Für zusätzlichen Ärger sorgte bei einigen Betroffenen, dass auch der Kunden-Support nicht erreichbar war, wie eine automatische Bandansage mitteilte.

screenshot allestoerungen.ch

Ein Sprecher von Sunrise bestätigte auf Anfrage des «Blick», dass der Kundendienst sowie die Verkaufsplattformen seit Montag um 16 Uhr ganz oder teilweise nicht verfügbar waren. Grund dafür sei eine Fehlkonfiguration auf einer internen Plattform während Wartungsarbeiten gewesen.

Vor allem kleine Firmen betroffen

Bei einzelnen Geschäftskunden mit speziellen Telefonielösungen kam es zu zusätzlichen Problemen: Weiterleitungen und Umschaltungen funktionierten teilweise nicht. Betroffen war insbesondere die sogenannte Efon-Lösung, ein internetbasiertes Telefonsystem, das vor allem von kleineren Unternehmen genutzt wird.

Am Nachmittag vermeldete Sunrise, dass die Störung behoben sei. Der Kundendienst sei wieder verfügbar, es könne teilweise noch zu längeren Wartezeiten kommen, so ein Sprecher. «Wir entschuldigen uns dafür und bitten um Geduld.»

Auch die Verkaufsdienstleistungen in den Shops seien wieder verfügbar und der Zugang über die My Sunrise App funktioniere wieder. Der Zugang zu den E-Shop-Plattformen (via Internetbrowser) werde schrittweise ebenfalls wieder etabliert. «Kundinnen und Kunden müssen sich gegebenenfalls neu einloggen», lässt Sunrise verlauten.

Nicht betroffen waren auch während der Störung Festnetz-Internet, Festnetztelefonie, TV-Dienste sowie mobile Verbindungen, teilt Sunrise mit. (dab/hkl)