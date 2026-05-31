Serena Williams kündigt rundihr Comeback auf der WTA-Tour an.Dieaus den USA erhält für das Turnier in der nächsten Woche im Londoner Queen's Club eine Wildcard für das Doppel, wie die Veranstalter mitteilten., hiess es unter einem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien.«Der Queen's Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen., und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten», erklärte Williams. In London soll die 44-Jährige an der Seite der 25 Jahre jüngeren Kanadierin Victoria Mboko spielen.Es ist wahrscheinlich, dass die frühereundauch beim Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo sie siebenmal im Einzel triumphiert hat, aufschlägt. Darüber, ob Serena Williams auch Turnierteilnahmen im Einzel plant, ist nichts bekannt. (sda/dpa)