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Rat der Weisen

«Ich esse noch Fleisch, aber finde es eigentlich falsch ...»

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Frage von kiki:

Hi, Hello!

Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit mir selbst. Es geht um Fleischessen. Ich esse noch Fleisch, nicht extrem viel, aber schon regelmässig. Ich merke aber immer stärker, dass ich es eigentlich nicht mehr gut finde. Ich schaue mir Dokus an oder sehe Videos über Tierhaltung, und danach denke ich mir jedes Mal: Das ist einfach mega schlimm! Wie kann man sowas nur unterstützen? Ich muss auch oft weinen, wenn ich solche Videos sehe. Ich nehme mir dann auch vor, gar kein Fleisch mehr zu essen. Aber dann passiert es doch wieder. Sei es, weil ich eingeladen bin, weil es gerade kein Vegi-Brötchen in der Bäckerei mehr hat, oder weil jemand anderes ein Fleischkäse-Brötli nimmt und ich mir denke, «Oh, mega fein! Das will ich auch.» und schon habe ich es bestellt, ohne darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich bestelle. Was mich am meisten stört: Ich habe das Gefühl, ich bin total widersprüchlich. Auf der einen Seite finde ich Tierleid schlimm, auf der anderen Seite unterstütze ich es trotzdem.

Ich rede auch manchmal mit Freunden darüber und merke dann, dass ich mich rechtfertige, wieso ich jetzt Fleisch genommen habe, obwohl ich innerlich ja selber schon weiss, dass es nicht ideal ist (aber es hat niemand gefragt, wieso ich Fleisch bestellt habe...).

Ich habe auch schon versucht, komplett vegetarisch zu leben, aber es hat nie lange gehalten. Vegan finde ich noch schwieriger, einfach weil ich Käse und Eier auch so stark in meinem Leben integriert habe, dass ich es oft vergesse. Und ehrlich gesagt fehlt mir auch manchmal die Motivation, das konsequent durchzuziehen.

Ich habe manchmal das Gefühl, man wird sofort bewertet, egal wie man es macht. Wie geht ihr damit um? Gibt es hier Leute, die auch irgendwo dazwischen hängen und noch nicht ganz angekommen sind? Habt ihr Tipps, wie ich es schaffe, ganz vegetarisch oder noch besser vegan zu leben? Es wäre für meinen Seelenfrieden am besten, wenn ich vegan wäre, das weiss ich. Ich will auch keine Legehennen-Videos mehr sehen müssen in meinem inneren Auge, jedes Mal, wenn ich ein Rührei esse ...

PS: Bitte erspart mir die Argumentation, dass man direkt vom Bauern bessere Haltung hat, das stimmt einfach oft auch nicht. Es gibt auch bei Bio-Eiern etc. teilweise prekäre Zustände, aber dieses Fass möchte ich gar nicht aufmachen …

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