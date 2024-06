Licht aus: Mehrere Aargauer Gemeinden von Stromausfall betroffen

Im Kanton Aargau ist am Dienstagabend in mehreren Gemeinden der Strom teilweise ausgefallen. Wie der Kanton mitteilte, war das Gebiet von Aarburg, Rothrist und Oftringen betroffen.

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Am Pfingstwochenende führte eine Klimaaktion vor dem Gotthardtunnel zu heftigen Reaktionen einiger Autofahrer, die die Aktivisten körperlich angriffen. Einer von ihnen gibt im Interview Auskunft.

Am Samstag des Pfingstwochenendes bildete sich vor dem Südeingang des Gotthardtunnels ein riesiger Stau, der bis zu 22 Kilometer lang war. In dieser Situation fand eine Aktion des Klimakollektivs Act Now! statt. Aktivisten setzten sich auf die Fahrbahn und blockierten sie so, bis die Polizei eintraf.