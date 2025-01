Erste Welle der ESC-Tickets nach zwanzig Minuten ausverkauft

Die Verantwortlichen erklärten, der Verkauf am Mittwoch sei reibungslos verlaufen. Die Tatsache, dass der Verkauf der ersten Welle derart rasant verlaufen sei, zeige die Vorfreude auf die diesjährige Austragung in Basel. «Und sie zeigt, wie der ESC Brücken zwischen Kulturen baut und Herzen verbindet» , liessen sich Reto Peritz und Moritz Stadler, die beiden ausführenden Produzenten des ESC 2025, zitieren. (rbu/sda)

Die Chance bleibe, beim ESC 2025 in Basel live dabei zu sein, hiess es weiter. Wer kein Ticket ergattern konnte, sich aber registriert habe, könnte in den nächsten Monaten Erfolg haben. Die Verantwortlichen versprachen weitere Verkaufswellen.

Am Dienstag fand die Halbfinals-Auslosung statt.

Am Dienstag fand die Halbfinals-Auslosung statt. Bild: keystone

Insgesamt seien in der ersten Welle 42'000 Tickets verkauft worden, teilte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Mittwoch mit.

Es hat am Mittwoch nur sieben Minuten gedauert, bis für die Live-Shows des Eurovision Song Contest (ESC) alle Tickets weg waren. Und die Preview-Shows waren nach zwanzig Minuten weg.

