Aargauer Polizeihund «Enox» erschnüffelt Diebe

Der Aargauer Polizeihund «Enox». Bild: Kantonspolizei Aargau

Aargauer Polizeihund «Enox» erschnüffelt mutmassliche Diebe

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Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Brittnau AG mit Hilfe eines Diensthundes zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Ein Anwohner hatte zuvor verdächtige Personen gemeldet, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Der Mann habe der Polizei kurz vor 06.30 Uhr berichtet, dass zwei unbekannte Personen durch ein Quartier schlichen. Daraufhin seien mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Zofingen und der Kantonspolizei Aargau ausgerückt.

Unter einer Tanne

Der Diensthund Enox habe die Spur der Männer verfolgt und einen von ihnen unter einer Tanne aufgespürt. Eine Patrouille habe den zweiten Verdächtigen im Quartier festnehmen können.

Bei den Festgenommenen handle es sich um zwei Männer im Alter von 40 und 42 Jahren. Sie stünden im Verdacht, mehrere parkierte Autos durchsucht zu haben, weshalb die Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen habe. (sda/val)