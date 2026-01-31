wechselnd bewölkt
FDP-Parolen: Nein zu Klimafonds- und 10-Millionen-Initiativen

La copresidence du PLR la conseillere nationale Susanne Vincenz-Stauffacher, droite, et le conseiller aux Etats Benjamin Muehlemann, gauche, s&#039;expriment, lors de l&#039;assemblee des delegues du ...
Das FDP Co-Präsidium mit Benjamin Mühlemann und Susanne Vincenz-Stauffacher.Bild: KEYSTONE

FDP-Parolen: Nein zu Klimafonds- und 10-Millionen-Initiativen – Cassis warnt

Die FDP Schweiz hat an ihrer Delegiertenversammlung in Genf die Parolen für die kommenden Abstimmungen gefasst und sich klar sicherheitspolitisch positioniert. Rund 300 Delegierte nahmen an der Versammlung teil.
31.01.2026, 15:53

Folgendes wurde beschlossen:

Inhaltsverzeichnis
Ja zur IndividualbesteuerungNein zur Klimafonds-InitiativeNein zur 10-Millionen-Initiative der SVPNein zur SRG-InitiativeSicherheitspolitik: härtere Strafen, mehr DurchsetzungCassis warnt vor Demokratie unter Druck

Ja zur Individualbesteuerung

Deutlich Ja sagten die Delegierten zur Einführung der Individualbesteuerung. Die FDP will damit die steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren beenden und gezielt Anreize für eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen schaffen. Das heutige System entspreche weder der gesellschaftlichen Realität noch dem liberalen Verständnis von Eigenverantwortung.

KEYPIX - Les delegues du parti PLR votent pour leur mot d&#039;ordre, lors de l&#039;assemblee des delegues du Parti liberal-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 au Centre International ...
Die Delegierten der FDP haben sich in Genf getroffen.Bild: KEYSTONE

Nein zur Klimafonds-Initiative

Klar abgelehnt wurde die Klimafonds-Initiative. Die FDP kritisiert insbesondere den unklaren Finanzierungsmechanismus sowie die Gefahr neuer Steuern und Abgaben. Klimapolitik müsse effizient, marktwirtschaftlich und innovationsgetrieben sein, nicht über zusätzliche Fonds und Bürokratie.

Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP

Ebenfalls Nein sagt die FDP zur SVP-Initiative «Keine Schweiz mit 10 Millionen Einwohnern». Die Partei warnt vor einer Abschottungspolitik, die dem Wirtschaftsstandort Schweiz schade und zentrale bilaterale Beziehungen gefährde.

Thomas Aeschi, droite, president du groupe parlementaire de l&#039;UDC, et la conseillere nationale Celine Amaudruz, gauche, vice-presidente de l&#039;UDC, s&#039;expriment, lors de l&#039;assemblee d ...
Auch Celine Amaudruz und Thomas Aeschi von der SVP kamen zu Wort.Bild: KEYSTONE

Nein zur SRG-Initiative

Die FDP beschloss eine Nein-Parole zur SRG-Initiative. Kritisiert wurde vor allem, dass der Service-public-Auftrag mit massiv reduziertem Budget nicht realistisch erfüllbar wäre.

FDP spricht sich gegen Halbierung der SRG aus

Sicherheitspolitik: härtere Strafen, mehr Durchsetzung

Inhaltlich stark im Fokus stand ein neues sicherheitspolitisches Positionspapier, das mit grosser Mehrheit verabschiedet wurde. Angesichts steigender Gewalt-, Sexual- und Drogendelikte fordert die FDP unter anderem:

  • grundsätzlich unbedingte Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten
  • mehr Personal bei Polizei und Justiz
  • längere vorläufige Festnahme (bis 48 Stunden)
  • zusätzliche Gefängnisplätze und elektronische Überwachung für bestimmte Gewalttäter
  • Nulltoleranz gegenüber Drogenhandel und konsequentes Vorgehen gegen offene Drogenszenen
  • mehr Transparenz in der Kriminalstatistik

Zudem betont die FDP, das Asylrecht dürfe nicht für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden. Sie fordert raschere Grenzkontrollen, funktionierende Rückübernahmeabkommen sowie den Erhalt von Schengen und Dublin.

Cassis warnt vor Demokratie unter Druck

Zum Auftakt warnte Bundesrat Ignazio Cassis vor einer Rückkehr der Machtpolitik und den besonderen Risiken für Demokratien. Gerade in unruhigen Zeiten brauche es Zusammenhalt, strategisches Denken und einen klaren politischen Kurs. Demokratie sei kein Auslaufmodell, sondern das Fundament von Stabilität, Freiheit und Verlässlichkeit.

Le conseiller federal Ignazio Cassis, s&#039;exprime, lors de l&#039;assemblee des delegues du Parti liberal-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 au Centre International de Conferences ( ...
pricht mahnende Wort: Bundesrat Ignazio Cassis. Bild: KEYSTONE

(mke/sda)

