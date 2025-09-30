Mehrheit der Schweizer gibt Gastroangestelten Trinkgeld

Mehrheit der Schweizer Gastrobetriebe teilt Trinkgeld auf

Mehr als die Hälfte der Schweizer Gastrobetriebe teilt das Trinkgeld zwischen Service- und Küchenpersonal nach einem bestimmten Satz auf. Über 60 Prozent der Gäste geben in einem bedienten Restaurant meistens oder immer Trinkgeld.

In der Deutschschweiz geben zwei Drittel der Gäste der Bedienung Trinkgeld. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Bei rund der Hälfte dieser Gastrobetriebe erhalte der Service 80 Prozent und mehr des Trinkgelds, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung der Bank Cler und der ZHAW School of Managment and Law. Jeder fünfte Betrieb teile das Trinkgeld zwischen Service und den restlichen Funktionen gleichmässig auf.

In der Deutschschweiz geben zwei Drittel der Gäste in einem bedienten Restaurant meistens oder sogar immer Trinkgeld. In der italienischen Schweiz liege dieser Anteil lediglich bei 29 Prozent und in der Romandie bei 60 Prozent, hiess es in der Studie. Schweizweit geben knapp 17 Prozent selten bis nie Trinkgeld. Als Grund werden dafür in erster Linie finanzielle Gründe genannt. (sda/awp)