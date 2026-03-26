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Stromausfall im Diemtigtal wegen Schnee

Schnee sorgt für Stromausfall im Diemtigtal – über 1000 Anschlüsse betroffen

26.03.2026, 08:3326.03.2026, 08:33

In Diemtigen BE und im Diemtigtal ist es am Donnerstagmorgen zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen. Das teilte die BKW mit. Gut tausend Anschlüsse waren betroffen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Strom fiel demnach ab 05.52 Uhr aus. Diemtigen war nach rund zwei Stunden wieder am Netz, die weiteren Gemeinden waren nach 8 Uhr weiterhin ohne Strom.

Die Panne dürfte laut dem Sprecher mit der Schnee- und Eislast zusammenhängen. In der Nacht habe es «ziemlich geschneit», sagte er. Wo genau das Problem lag, war zunächst nicht offen. (sda)

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