Viola Amherd will mehr Kampfjets für weniger Geld – Experten sind skeptisch

Diesen Drink solltest du beim ersten Date auf keinen Fall bestellen

Das erste Date! Yay! Klar ist: Ziemlich attraktiv findet man sein Gegenüber schon mal, sonst wäre es nicht zum Date gekommen. Aber so richtig kennen tut man sich noch nicht. Nun, vielleicht erst mal etwas kleines trinken gehen, oder? Man setzt sich gemeinsam an die Bar und das Date bestellt ... oh Gott.

Eine umfassende Umfrage des US-Portals alcohol.org hat ergeben, welche Drinks beim ersten Date einen guten oder schlechten Eindruck hinterlassen:

Für Frauen ist der grösste Abtörner...

Wodka Red …