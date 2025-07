Zehn Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal gegen Süden

Das Bundesamt für Strassen Astra rechnete wegen des Ferienreiseverkehrs von Anfang Juli bis Mitte September insbesondere jeweils von Freitag bis Sonntag mit langen Staus und grossen Verkehrseinschränkungen am Gotthard. (sda)

Auf der Autobahn A2, die von Basel durch den Gotthardtunnel bis nach Chiasso TI führt, kommt es an Wochenenden und Feiertagen regelmässig zu Stau. Der Stau vom Sonntag dürfte unter anderem auf die Ferienzeit zurückzuführen sein. Schon am (gestrigen) Samstag hatte sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf bis zu elf Kilometern Länge gestaut.

Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels stauten sich die Fahrzeuge am Sonntagnachmittag ebenfalls. Kurz vor 16 Uhr erreichte der Stau bei Airolo TI eine Länge von drei Kilometern. Das bedeutete für die Verkehrsteilnehmer laut TCS eine Wartezeit von bis zu 30 Minuten.

Das war der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen. Den Automobilistinnen und Automobilisten auf der Fahrt in den Süden wurde empfohlen, auf die Autobahn A13 durchs Bündnerland und den San-Bernardino-Tunnel auszuweichen. Allerdings kam es auch auf dieser Route zu Verkehrsüberlastungen, wie der TCS-Seite zu entnehmen war.

Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels hat sich am Sonntag eine zehn Kilometer lange Verkehrskolonne gebildet. Vor der Einfahrt in den Tunnel bei Göschenen UR betrug die Wartezeit kurz vor 16 Uhr eine Stunde und 40 Minuten.

Ferienstart sorgte für langen Stau vor dem Gotthard-Tunnel

