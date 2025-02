Die Aufarbeitung wird auch den neuen Verteidigungsminister beschäftigen, der am 12. März gewählt wird. Josef Dittli hat klare Erwartungen: «Der neue Chef des Verteidigungsdepartements muss das Heft in die Hand nehmen und die Compliance durchsetzen.»

Die neue Unternehmensleitung müsse die Missstände so rasch wie möglich beheben und «die Empfehlungen der Finanzkontrolle unverzüglich umzusetzen, damit die Ruag unbelastet in die Zukunft gehen kann», sagt die Aargauer Ständerätin Marianne Binder aus der Mitte-Partei. Der Wille sei, so ihr Eindruck, da.

«Kriminelle Energie lässt sich nicht verhindern. Die Frage ist aber, wie man damit umgeht», sagt Dittli. Und dies sei in diesem Fall «höchst problematisch». Dem pflichtet SVP-Sicherheitspolitiker Werner Salzmann bei. «Es ist unglaublich, dass jemand so lange das Vertrauen genoss, solche Geschäfte abzuwickeln – ohne jegliche Kontrolle», sagt der Berner Ständerat.

Parlamentarierinnen und Parlamentarier zeigen sich entsetzt. «Das ist eine Bombe, die einschlägt», meint die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth. Der Urner Ständerat Josef Dittli spricht von einem «Totalversagen». Was die Berichte zum Vorschein bringen, sei «schockierend». «Es handelt sich um Missstände, die wir in keiner Art und Weise tolerieren können.»

Ein mutmasslich korrupter Mitarbeiter, der jahrelang unbehelligt krumme Deals machen konnte, Chaos im Materiallager und die Entsorgung von Waren in Besitz des Bundes – ohne dass dieser selbst davon wusste: Bei der Ruag, Waffenschmiede des Bundes, ist in den vergangenen Jahren sehr vieles sehr schief gelaufen. Zu diesem Schluss kommen mehrere Untersuchungen der Eidgenössischen Finanzkontrolle.

