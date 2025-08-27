Marvin, 17 Jahre alt, ist am Sonntag, dem 23. August 2025, infolge eines Rollerunfalls verstorben. Bild: instagram

«Die Polizei hat gelogen» – Marvins Freunde erzählen

Nach zwei Abenden mit Ausschreitungen erlebte das Lausanner Quartier Prélaz am Dienstag, 26. August, einen ruhigen Abend. In der Nacht kamen Freunde von Marvin spontan an den Unfallort, um ihm zu gedenken. Mit uns teilten sie ihre Trauer und Gedanken.

Cynthia Ruefli / watson.ch/fr

Am Dienstag, 26. August, herrscht im Lausanner Quartier Prélaz ungewöhnliche Ruhe, nach zwei Nächten voller Ausschreitungen. Gegen 23 Uhr, als die Journalistinnen und Journalisten schon im Begriff sind aufzubrechen, machen wir uns auf zum Unfallort, an dem der 17-jährige Lausanner Marvin ums Leben kam. Dort treffen wir Freunde des Verstorbenen. Ein Bericht.

«Die Lebensfreude»

An der Avenue de Sévery sind Blumensträusse, Fotos und Botschaften auf einem improvisierten Mausoleum niedergelegt. Sechs Jugendliche gedenken dort in stillem Schweigen den Porträts des «Kleinen», wie sie Marvin liebevoll nennen. Die Gruppe erkundigt sich nach der Familie – doch ein Name fällt immer wieder: Dayron, einer der älteren Brüder von Marvin. «Wie geht es Dayron? Hält er durch?», fragt ein junger Trauernder. «Es geht … aber er ist jetzt allein in seinem Zimmer, er kann es immer noch nicht glauben», antwortet ein anderer. Schweigen breitet sich aus, bis eine weitere Gruppe hinzustösst. Einige richten die Blumen, andere versuchen, das Kondolenzbuch zu schützen, das den Freunden aus dem Viertel zur Verfügung steht.

Als wir uns als Journalistinnen und Journalisten vorstellen, reagiert die Gruppe kaum. Uns ist klar, dass dies nicht der Moment für Interviews ist, also bleiben wir schweigend stehen. Einer von ihnen, den wir hier «François »nennen werden, spricht uns an:

«Ganz ehrlich, Madame, Sie als Journalistin – haben Sie gesehen, was man über ihn geschrieben hat? Die Medien und die Polizei stellen ihn als Verbrecher dar, aber das sind Lügen. Marvin war niemals ein Schläger oder ein Krimineller, er ist für uns alle wie ein kleiner Bruder.» François

Mitten zwischen den Blumen sehen wir ein Porträt von Marvin, Mikrofon in der Hand, und Familienfotos. «Schaut ihn euch an – sieht er für euch wie ein Verbrecher aus? Er war ein Kind, liebte Musik und seine Freunde, ehrlich, mir fehlen die Worte», sagt einer seiner Freunde, bevor er in Schweigen versinkt. Paul, ein Freund der Familie, erzählt von Marvins Leidenschaft für die Musik: «Sein Traum war es, Rapper zu werden. Er war ein unauffälliger Junge, nahm Songs auf, drehte Musikvideos, trat auf Partys auf – immer fröhlich, deswegen mochte ihn hier jeder.» Er fügt hinzu:

„Es stimmt, man sah ihn schon aus zwanzig Metern. Er freute sich, einen zu sehen, er lächelte immer. Marvin, das war pure Lebensfreude.“

Die Gruppe plaudert locker über Erinnerungen und Lieder, die der Jugendliche geschrieben hat, doch die Stimmung ist schwer. Über die Ausschreitungen der vergangenen zwei Tage im Viertel kann niemand hinwegsehen.

Rassismus und Rebellion

«Man hat ihnen gesagt, sie sollen mit ihrem Unsinn aufhören. Man ist traurig – aber gleichzeitig versteht man ihren Zorn», sagt François, der ergänzt, dass unter den jungen Randalierern «auch 14-Jährige sind, die nicht wissen, wie sie ihre Wut ausdrücken sollen.»

Sein Freund Paul erklärt uns, dass einige Jugendliche im Viertel mit diesen Aktionen überhaupt nicht einverstanden sind und versucht haben, die brennenden Müllcontainer zu löschen: «Aber das haben Ihre Kollegen, die Journalisten, nicht gezeigt», sagt er in unsere Richtung. Das Gespräch dreht sich spontan auf «den Rassismus der Polizei» und die Kontrollen nach dem äusseren Erscheinungsbild, die laut unseren Gesprächspartnern die Revolte der Jugendlichen im Viertel teilweise rechtfertigen.

«Ihr wisst gar nicht, was wir jeden Tag erleben. Schaut mich an, ich habe ein ruhiges Leben, studiere an der Universität, aber sobald ich ein Auto fahre, werde ich ständig kontrolliert.» François

Sein Freund Paul fügt hinzu, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass die Polizei rassistisch sei, und verweist dabei auf die jüngsten Enthüllungen aus WhatsApp-Gruppen, die diskriminierende Äusserungen enthalten👇🏽.

Als das Thema der Kontrollen nach äusserem Erscheinungsbild aufkommt, möchte ein anderer Jugendlicher zu Wort kommen. Er sagt: «Ich habe einen Kumpel, der seit Jahren einen Roller hat, er wurde zweimal kontrolliert, ich habe meinen erst kürzlich bekommen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft mich die Polizei angehalten hat.»

«Der Unterschied zwischen mir und meinem Kumpel ist, dass ich schwarz bin.»

Was den Unfall von Marvin betrifft, ist Paul überzeugt, dass die Polizei etwas zu verbergen hat. Seiner Meinung nach ist es unmöglich, dass der 17-Jährige auf diese Weise geflohen sein soll, nur weil ein Roller als gestohlen gemeldet war. Für Paul musste «der Kleine», der nie Unsinn gemacht hat und der der Polizei unbekannt war, grosse Angst gehabt haben. Er erklärt, dass der Jugendliche den Roller vielleicht von Freunden geliehen hat, ohne zu wissen, dass er gestohlen war.



«Und was hätte er riskieren sollen? Eine Geldstrafe? So rennt man nicht einfach vor einer Geldstrafe weg, da muss vorher etwas anderes mit der Polizei passiert sein.» Paul, ein Freund der Familie

Mangel an Respekt

Es ist fast Mitternacht, und die Gruppe von Freunden steht weiterhin auf dem Bürgersteig vor dem Mahnmal, während der Regen leise auf die Blumensträusse prasselt. Wir spüren, dass der Moment emotional geladen ist, doch die Jugendlichen möchten sich auch äussern. «Habt ihr gesehen, dass die Medien behauptet haben, Marvin sei in die falsche Richtung gefahren? Das war eine Lüge», erzählt Paul, während er auf das Verkehrsschild in zweihundert Metern Entfernung zeigt, das die Einfahrt verbietet.

Als wir ihm erklären, dass diese Mitteilung von der Polizei des Kantons Waadt stammte und dass sie sich später für ihren Fehler entschuldigt hat, scheint er nicht von der Aufrichtigkeit der Behörden überzeugt zu sein.

«Man hat gehört, er habe keinen Helm getragen, sei in eine Einbahnstrasse gefahren – all das war falsch. Selbst wenn man das korrigiert, ist der Schaden schon geschehen, es wird so getan, als sei er schuld gewesen. Das Andenken an einen lieben Jungen wird befleckt», erklärt François. Er kritisiert ausserdem die «einseitigen» Artikel der Romandie-Medien, die wörtlich übernehmen, was die Polizei sagt. «Die Journalistinnen und Journalisten hätten überprüfen können, dass er nicht in eine Einbahnstrasse gefahren ist – das ist leicht festzustellen», erinnert er. Paul erklärt, dass Reporter an die Tür von Marvins Eltern geklopft hätten, obwohl sie nicht eingeladen waren.

«Seine Familie trauert, und dann schreibt man, dass ihr Sohn ein Straftäter sei, und geht vor ihre Haustür. Dieser Mangel an Respekt ist unglaublich.» Paul

François erklärt uns, dass viele Jugendliche heute Abend nicht mit uns sprechen wollten und dass er diese Skepsis gegenüber den Medien nachvollziehen kann. Es ist 1 Uhr morgens. Bevor wir die Gruppe verlassen, fragen wir sie, wie lange sie noch vor dem Mahnmal bleiben wollen. Mit verlorenem Blick antwortet Paul, dass sie alle am nächsten Tag arbeiten müssen, es im Moment aber schwerfällt zu gehen.

Er macht uns einen letzten Hinweis, bevor wir sie verlassen: «Wenn Sie nur eines in Ihrem Artikel schreiben könnten, dann, dass Marvin ein von allen geliebter Junge war, dass er uns sehr fehlt und dass niemand es verdient, mit 17 Jahren zu sterben.» Eine Schweigeminute wird am Samstag, dem 30. August, zum Gedenken an den Jugendlichen organisiert.