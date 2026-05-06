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Co-Pilot erleidet medizinischen Notfall: Notlandung von Swiss-Airbus

Swiss-Flieger muss wegen medizinischem Notfall in Kasachstan notlanden

06.05.2026, 09:1106.05.2026, 11:11

Wegen eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten hat ein Flugzeug der Swiss am Mittwoch in Kasachstan ausserplanmässig landen müssen. An Bord befanden sich 227 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder, wie die Swiss mitteilte.

Es habe sich um den Swiss-Flug von Seoul nach Zürich gehandelt. Dieser sei sicher in Almaty in Kasachstan gelandet, heisst es. Über den Vorfall hatte zunächst «20 Minuten» berichtet.

Swiss Notlandung Kasachstan
Der Airbus A350-941 musste in Kasachstan notlanden.Bild: Flightradar24

Grund für die ausserplanmässige Landung sei die medizinische Versorgung des von einem Notfall betroffenen Co-Piloten gewesen, schreibt die Swiss. Drei an Bord anwesende Ärzte hätten erste Hilfe leisten können, aber eine Zwischenlandung empfohlen, um dem Betroffenen die notwendige medizinische Versorgung gewährleisten zu können.

Die Swiss bedauert gemäss Mitteilung die Umstände für die Fluggäste. Aber die Gesundheit und das Wohlbefinden des Co-Piloten habe oberste Priorität gehabt. Für die Passagierinnen und Passagiere werde nach der bestmöglichen Lösung für die Weiterreise gesucht. (sda)

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