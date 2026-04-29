bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Alle Umfragen zur Abstimmung in der Schweiz am 14. Juni 2026

Abstimmungen am 14. Juni 2026: Das sagen die Umfragen zur 10-Millionen-Initiative und dem Zivildienstgesetz.
Am 14. Juni stimmt die Schweiz über eine Migrationsinitiative der SVP und ein neues Zivildienstgesetz ab.Bild: keystone

Ja zum 10-Millionen-Deckel der SVP – das sagen die jüngsten Umfragen

29.04.2026, 06:0029.04.2026, 08:22

In etwa sieben Wochen stimmt die Schweiz über zwei nationale Vorlagen ab: die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» der SVP und die Änderung des Zivildienstgesetzes. Nun hat das Meinungsforschungsinstitut Leewas gemeinsam mit Tamedia eine erste Umfrage dazu publiziert, hier sind die Resultate:

Inhaltsverzeichnis
10-Millionen-InitiativeZivildienstgesetz

10-Millionen-Initiative

Darum geht es: Die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz (Nachhaltigkeitsinitiative)» der SVP verlangt eine stärkere Steuerung der Zuwanderung, um Belastungen bei Wohnraum, Verkehr und Infrastruktur zu begrenzen. Namensgebend für die Vorlage auf Initianten-Seite ist die Vorgabe, dass im Falle einer Annahme die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 nicht die Marke von 10 Millionen Menschen überschreiten darf.

Das sagen die Umfragen: Geht es nach der jüngsten Tamedia/Leewas-Umfrage wird der 10-Millionen-Menschen-Deckel der SVP angenommen. 52 Prozent der über 16'000 Befragten würden aktuell Ja sagen. Auffällige Erkenntnisse: Bei der SVP besteht eine beeindruckende Einigkeit. 96 Prozent der befragten SVP-Wählenden stimmt Ja.

Doch auch in anderen Parteien findet das Anliegen Anklang, besonders innerhalb der FDP, die sich als Partei eigentlich für die Ablehnung der Initiative einsetzt. Doch 54 Prozent der FDP-Wählerinnen und -Wähler würden aktuell ebenfalls Ja sagen. Unter 50 Prozent liegt die Zustimmung bei der Mitte (47 Prozent), der SP (16 Prozent), der GLP (24 Prozent) und bei den Grünen (23 Prozent).

Das erste Umfrageergebnis lässt aufhorchen. In der Bevölkerung scheint eine grosse grundsätzliche Sympathie für die Vorlage zu bestehen. Für gewöhnlich verlieren Volksinitiativen im Laufe des Abstimmungkampfes an Zustimmung. Darauf hofft auch FDP-Co-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher, wie sie gegenüber dem «Tagesanzeiger» sagt: «Es ist Zeit, mit den eigenen Leuten ehrlich zu sein.» Man müsse den Leuten die konkreten Folgen der Initiative vermitteln, so Vincenz-Stauffacher sinngemäss.

Zivildienstgesetz

Darum geht es: In den Augen einer bürgerlichen Parlamentsmehrheit wechseln zu viele Dienstpflichtige von der Armee zum Zivildienst. Sie beschloss deshalb höhere Hürden für diesen Wechsel und schrieb dafür sechs Massnahmen ins Zivildienstgesetz. Dagegen haben die linken Parteien das Referendum ergriffen.

Das sagen die Umfragen: Die erste Umfrage von «Tamedia/Leewas» suggeriert beim Zivildienstgesetz eine Pattsituation. Exakt 46 Prozent würden die Gesetzesänderung derzeit annehmen und ebenso viele würden Nein sagen. Bei Wählenden der bürgerlichen Parteien schwankt die Zustimmung zwischen 57 (Mitte) und 65 Prozent (FDP).

Deutlicher ist die Ablehnung auf linker Seite. Bei der SP wollen 78 Prozent gegen die Gesetzesänderung votieren, bei den Grünen gar deren 80. Auch bei der GLP ist eine deutliche Mehrheit (59 Prozent) derzeit gegen das Begehren.

(leo/pre/con)

Mehr zu den Abstimmungen:

Interview
«Die Schweiz, die die Initianten im Kopf haben, gibt es nicht mehr»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
201 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Mocking Bert
29.04.2026 06:26registriert Februar 2022
«Wir sind nicht die Arbeitnehmenden-Partei»
- Katja Riem, Nationalrätin SVP

Erinnert euch bitte an diese Aussage. Es ist ao ziemlich das Ehrlichste was ich in letzter Zeit von dieser Partei gehört habe.
20441
Melden
Zum Kommentar
avatar
Mocking Bert
29.04.2026 06:15registriert Februar 2022
Die Abstimmungshetze der SVP schein (vorläufig) zu wirken.

Liebe Stimberechtigte, die 10-Millioneninitiative wird nicht ein einziges Problem lösen das wir haben.

Also Nein zu diesem Unfug.

Die SVP torpediert im Parlament ALLES was das Portmonnaie des einfachen Bürgers irgndwie entlasten könnte.
18677
Melden
Zum Kommentar
avatar
Karpfenteich
29.04.2026 06:19registriert September 2024
Wir alle wissen, um was es der SVP eigentlich geht. Von wegen Natur, Nachhaltigkeit und so! Das war die SVP noch nie. Sie wollen die Bilateralen schlichtweg durch eine Hintertüre bodigen!
15251
Melden
Zum Kommentar
201
Die Badesaison beginnt: Diese Freibäder öffnen bereits an diesem Wochenende
Wie die Wetteraussichten aktuell zeigen, könnte es besonders im Norden der Schweiz zum Wochenende hin über 25 Grad warm werden. Dazu wird viel Sonnenschein prognostiziert. Eigentlich das perfekte Wetter, um die Tage liegend in einem Freibad zu verbringen.
Zur Story