Viktorija Golubic steht am WTA-1000-Turnier in Rom erstmals in der 3. Runde. Die Zürcherin gewinnt gegen die Australierin Maya Joint 7:5, 6:2. Golubic (WTA 90) hatte beim Traditionsturnier in der italienischen Metropole überhaupt noch nie eine Partie im Hauptfeld gewonnen, nun gelangen ihr sogar zwei Siege in Folge.
Golubic hätte sich den Sieg auch einfacher machen können. Im ersten Satz gab sie eine 3:0- und 5:3-Führung aus der Hand, im zweiten konnte sie beim Stand von 5:1 nicht weniger als sechs Matchbälle nicht nutzen. Joint, eine der Aufsteigerinnen der letzten Saison, bekundet in diesem Jahr aber grosse Mühe und verlor am Ende zum sechsten Mal in Folge ihre Auftaktpartie (nach einem Freilos). Golubic trifft nun auf die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa aus Russland. (nih/sda)
Golubic hätte sich den Sieg auch einfacher machen können. Im ersten Satz gab sie eine 3:0- und 5:3-Führung aus der Hand, im zweiten konnte sie beim Stand von 5:1 nicht weniger als sechs Matchbälle nicht nutzen. Joint, eine der Aufsteigerinnen der letzten Saison, bekundet in diesem Jahr aber grosse Mühe und verlor am Ende zum sechsten Mal in Folge ihre Auftaktpartie (nach einem Freilos). Golubic trifft nun auf die Weltnummer 7 Mirra Andrejewa aus Russland. (nih/sda)