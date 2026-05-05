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Buckelwal Timmy ist gemäss deutschem Meeresmuseum tot

Wirtschaft, Walrettung Timmy 21.04.2026, Walrettung Timmy, v.l. Rettungsteam versucht Timmy Hope zu helfen, teilweise wird mit Wasser bespr
Der vier bis sechs Jahre alte Walbulle war Anfang März erstmals in der Ostsee gesehen worden.Bild: www.imago-images.de

Timmy lebt gemäss deutschem Meeresmuseum «mit hoher Wahrscheinlichkeit» nicht mehr

Gemäss Experten des deutschen Meeresmuseum in Stralsund ist Buckelwal Timmy mit «grosser Wahrscheinlichkeit» tot. Der Wal wurde am Samstagmorgen im Meer ausgesetzt.
05.05.2026, 11:2005.05.2026, 13:24

Buckelwal Timmy ist wohl tot. Davon gehen Wissenschaftler des deutschen Meeresmuseum in Stralsund aus. In einer Medienmitteilung heisst es:

«Da sich der Wal in einem extrem geschwächten Zustand befand und nach früheren Rettungsversuchen innerhalb kurzer Zeit immer wieder strandete, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er nicht genug Kraft besass, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen und nicht mehr lebt.»

Der mehrfach an Ostseeküsten gestrandete Buckelwal wurde am Samstagmorgen im Meer ausgesetzt. Eigentlich sollte ein GPS-Sender Ortsdaten des Buckelwals liefern, doch der Tracker bereitete Probleme. Einzig Vitaldaten des Wals konnten empfangen werden.

Experten hatten bereits seit Wochen gemahnt, dass die Überlebenschancen des Buckelwals eher gering sind. Schon vor Timmys Schwumm in die Freiheit gab es immer wieder Zweifel und Kritik am Rettungsteam. Etwa weil einige Beteiligte kaum bis keine Erfahrung bezüglich Walrettung vorweisen können.

Der Wal beherrschte seit rund zwei Monaten die Schlagzeilen im deutschsprachigen Raum. Der 4 bis 6 Jahre alte Walbulle war Anfang März erstmals in der Ostsee gesehen worden. In den etwa 60 Tagen bis zum Transport lag er rund zwei Drittel der Zeit in Flachwasserzonen, zuletzt vor der Insel Poel. (ome)

Mehr zu Buckelwal Timmy:

Fehlende Bilder, keine GPS-Daten und viele Vorwürfe: Drama um befreiten Buckelwal Timmy
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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet

Buckelwal Timmy hat mehrere Wochen Deutschland und die Welt bewegt.
quelle: dpa / philip dulian
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Wal Timmy sing in der Barge auf dem Weg in die Freiheit
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33 Kommentare
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Amateurschreiber
05.05.2026 13:02registriert August 2018
Jetzt kann ich es ja sagen: Kann es sein, dass "Timmy" sein nahes Ende spürte und deshalb ins flache Wasser ging, um dort in Ruhe sterben zu können, statt im tiefen Wasser zu ertrinken!?
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BE Motorsports
05.05.2026 13:04registriert Oktober 2020
Das alles war von Anfang an nicht zum Wohle des Tieres gedacht. Die ganze Aktion war eine reine "Ich bin besser als ihr" Sache von reichen Säcken.
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ray7
05.05.2026 13:07registriert Oktober 2020
Am Ende diente die Aktion primär der eigenen Gewissensberuhigung, weniger einer wirksamen Hilfe für das Tier.
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Die Met-Gala kann man vielleicht kaufen, aber Stil nicht
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