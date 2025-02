Einziger Biber im Oberengadin hat Partnerin gefunden

Den Erkenntnissen zufolge ist nun eine Gefährtin in das Revier zugezogen, wie das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden am Donnerstagabend mitteilte. Damit regt sich Hoffnung auf Nachwuchs. Ob sich zarte Bande festigen und Früchte tragen, dürfte sich in den nächsten Jahren zeigen.

Spektakulärer Besuch aus der Tiefe: Forscher in Teneriffa filmen seltenen Fisch

Australien schickt den «Milkshake Man» an den ESC in Basel

Auf der Plattform TikTok ist er bereits ein Superstar: der australische Sänger Go-Jo. Nun vertritt er sein Land am Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit dem Song «Milkshake Man» und sorgt für einen weiteren anzüglichen Beitrag an der – ausgerechnet – 69. Ausgabe des Musikwettbewerbs.

Go-Jo heisst bürgerlich Marty Zambotto, eigentlich auch schon ein ziemlich cooler Künstlername. Der 29-Jährige wird Australien am diesjährigen ESC, der vom 13. bis am 17. Mai in Basel stattfindet, vertreten. Dies hat der australische Sender SBS bekannt gegeben.