Junge Grüne reichen 105'000 Unterschriften für Umweltinitiative ein

Der Initiativtext der Umweltverantwortungsinitiative gibt deren genaue Umsetzung nicht explizit vor. Die Schweiz solle so produzieren und importieren, dass die Lebensgrundlagen der Bevölkerung langfristig erhalten bleiben, so das Initiativkomitee. Das Geld und die Technologien für einen Wandel seien längst da.

Lanciert hatte die Jungpartei ihre Initiative im August 2021. Das Volksbegehren fordert, in der Verfassung festzuhalten, dass der Umweltschutz neu an erster Stelle steht. Zudem soll die Umweltbelastung der Schweiz innerhalb von zehn Jahren so reduziert werden, dass die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten eingehalten werden.

Die Jungen Grünen Schweiz haben nach eigenen Angaben über 105'000 Unterschriften für die Umweltverantwortungsinitiative gesammelt. Am Dienstag reichten sie diese bei der Bundeskanzlei in Bern ein.

Die Weigerung der Schweiz, die Weitergabe von Waffen an die Ukraine zu ermöglichen, wird im Ausland nicht verstanden. Eine Lösung aber könnte im Parlament an einer «unheiligen Allianz» scheitern.

Viola Amherd und Ignazio Cassis war vermutlich bewusst, dass sie es an der Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochenende nicht leicht haben würden. Schon am WEF in Davos im Januar war die Weigerung des Bundes, anderen Ländern die Weitergabe von in der Schweiz gekauften Waffen und Munition an die Ukraine zu erlauben, hart kritisiert worden.