Ständeratswahlen Waadt: Grüne nominieren Raphaël Mahaim

Waadtländer Grüne nominieren Raphaël Mahaim für Ständeratswahlen

Die Grünen des Kantons Waadt ziehen mit Nationalrat Raphaël Mahaim in die Ständeratswahlen des kommenden Jahrs. Das hat die Partei am Samstag in Renens VD beschlossen. Mahaim wird zusammen mit dem Sozialdemokraten Pierre-Yves Maillard ein rot-grünes Ticket bilden.

Nationalrat Raphaël Mahaim will in den Ständerat. Bild: keystone

An der Versammlung setzte sich der 38-jährige Rechtsanwalt schon ab dem ersten Wahlgang gegen die aktuelle Grossratspräsidentin der Waadt, Séverine Evéquoz, durch. Seit März dieses Jahres sitzt Mahaim in der grossen Kammer der Eidgenössischen Räte. Dort ersetzte er Daniel Brélaz.

Mahaim lehrt an der Universität Lausanne und an der Fachhochschule Westschweiz. Er ist Spezialist für Raumplanungs- und Umweltrecht. Der nunmehr Nominierte war früher Grossratsmitglied und Gemeinderat von Echichens VD.

Die amtierende grüne Ständerätin Adèle Thorens gab im August bekannt, dass sie nicht für eine zweite Amtszeit antreten werde. Vom zweiten Waadtländer Ständerat Olivier Français (FDP) ist noch nicht bekannt, ob er wieder antreten wird.Die drei grünen Waadtländer Nationalrätinnen Léonore Porchet, Sophie Michaud-Gigon und Valentine Python hatten auf eine Ständeratskandidatur verzichtet. (sda)