wechselnd bewölkt-5°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Überlastung trotz Massnahmen auf beliebter Berninalinie

Überlastung trotz Massnahmen auf beliebter Berninalinie

06.01.2026, 17:4406.01.2026, 17:44

Trotz zusätzlich geschaffenen Sitzplätzen und Reservierungsmöglichkeiten ist es über die Feiertage auf der Berninalinie zu Wartezeiten gekommen. Am 27. Dezember musste die Rhätische Bahn (RhB) in Tirano (I) hunderte Passagiere abweisen, weil es keinen Platz mehr gab.

Endgültige Gästezahlen lagen am Dienstag noch nicht vor, wie die RhB auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Das Unternehmen bereitete sich bereits vor den Festtagen auf ein erhöhtes Gästeaufkommen vor und realisierte Sondermassnahmen. Die roten Züge auf der Unesco-Welterbe-Linie gewinnen seit Jahren an Beliebtheit. Zuletzt stieg die Fahrgastzahl pro Kilometer innerhalb von drei Jahren um 71 Prozent.

Bei den nun umgesetzten Sondermassnahmen wurden die Gästeströme zu den Zügen in Tirano und St. Moritz gezielt gelenkt und teilweise beschränkt. Bei den beiden Bahnhöfen wurden deshalb zwischen dem 26. Dezember und dem 5. Januar die Zugänge für Reisende mit und ohne Sitzplatzreservation getrennt. Für die ankommenden Touristen gab es einen Ausgangskorridor. Ausserdem schuf die RhB über 600 zusätzliche Plätze je Richtung und erweiterte das Angebot um einen Extrazug.

Keine Durchfahrt: Wegen starken Schneefalls ist die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Pontresina GR und Poschiavo GR am Sonntagmorgen gesperrt worden. (Archivbild)
Die Berninabahn.Bild: KEYSTONE

Missverständnisse in Italien

Doch es sei zu Missverständnissen gekommen. Insbesondere wegen des Schweizer Ticketsystems, bei dem Fahrausweise in der Regel nicht an einen bestimmten Zug gebunden sind. Dies sei vor allem für Reisende aus Norditalien schwer verständlich gewesen, erklärte die RhB. Um Überlastungen zu vermeiden, wurden zeitweise der Billettverkauf vor Ort sowie Online-Reservationen zu Stosszeiten eingeschränkt.

Im Einsatz standen täglich bis zu 20 zusätzliche Mitarbeitende, insgesamt wurden rund 250 Arbeitstage geleistet. Rückmeldungen aus dem Puschlav und dem Engadin seien bislang nicht eingegangen. Mit dem Dreikönigstag wurden die Extrazüge eingestellt. Für die Wochenenden im Februar rechnet die RhB jedoch erneut mit hohem Andrang. Ob das System mit Zugangskontrollen und freiwilligen Platzreservierungen auch künftig eingesetzt wird, ist noch offen. (sda/fwa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
An diesen 7 Orten sorgt ein Wetterphänomen dafür, dass es kälter ist als normal
Die Kälte hat die ganze Schweiz im Griff. Es gibt zudem Orte, die normalerweise noch etwas kälter als die unmittelbare Umgebung sein können. Solche Kaltluftseen zeigen wir dir hier. Es kommen darum sieben Orte, die einfach zu erreichen sind und bei welchen die Chance auf eine eisige Erfahrung hoch liegt.
Das Vallée de la Brevine gilt zu Recht als «Sibirien der Schweiz». Am 12. Januar 1987 fiel das Thermometer auf klirrend kalte -41,8 Grad Celsius. Dies gilt bei MeteoSchweiz noch immer als offizieller Schweizer Kälterekord. Möglich gemacht hat dieser Extremwert eine Talsenke, auch bekannt als Kaltluftsee. Vereinfacht gesagt, kann an solchen Orten eine Temperaturumkehr auftreten. Dann ist es unten kälter als oben und ein Kaltluftsee entsteht (hier gibt's die ausführliche Erklärung).
Zur Story