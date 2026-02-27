sonnig
SVP nutzt Sex unter Verwandten für politische Debatte

SVP warnt vor Sex unter Verwandten bei Ausländern – und sorgt damit für Ärger

Die SVP warnt vor gesundheitlichen Risiken für Kinder aus Verwandtenehen bei Ausländern. Doch die politische Debatte dreht sich eigentlich um etwas völlig anderes.
27.02.2026, 11:2527.02.2026, 11:25

In einem Schreiben der SVP an Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider nennt die Partei Länder wie Pakistan, Ägypten und Marokko. Dort würden «Eheschliessungen zwischen Cousins sehr häufig praktiziert», berichtet Blick.

Auch in der Schweiz seien solche Ehen erlaubt, «werden aber signifikant häufiger von ausländischen Personen geschlossen», so die SVP weiter. «Aufgrund der erheblichen gesundheitlichen Risiken für deren Nachkommen gilt es hier Aufklärungsarbeit zu leisten», fordert die Partei vom Bund.

Im Kern geht es in der politischen Debatte jedoch um etwas anderes: die Behandlung von Kindern im Vorschulalter mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen. Die Kosten dafür werden von der Invalidenversicherung (IV) übernommen. Die entsprechende Vorlage war im Parlament 2025 weitgehend unbestritten.

Die Details regelte der Bundesrat in einer Verordnung, die derzeit in der Vernehmlassung geprüft wird. Die SVP beurteilt die Pläne kritisch. Im Schreiben betont sie eine «frühen Intervention in familiäre und damit private Bereiche», zweifelt an der Wirksamkeit und befürchtet höhere Kosten für die IV.

Nationalrat Marcel Dettling, SVP-SZ, spricht waehrend einer Medienkonferenz zum EU-Verhandlungsmandat, am Dienstag, 13. Februar 2024 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Der Parteichef der SVP, Marcel Dettling, hat das Schreiben unterschrieben.Bild: KEYSTONE

Ausländische Kinder werden instrumentalisiert

Die Verbindung, welche die SVP zwischen Ehen von Cousinen und Cousins aus dem arabischen Raum und der Frühintervention bei Autismus-Spektrum-Störungen herstelle, sei nicht nachvollziehbar, sagt SP-Ständerätin Franziska Roth. Weiter meint sie:

«Es ist beschämend und reiner Populismus, Genetik mit Nationalitäten oder Religionen in Verbindung zu bringen.»

Gegen Aufklärungsarbeit, die auf die erhöhten genetischen Risiken von Verwandtenehen hinweist, habe sie nichts einzuwenden, sagt Roth. Problematisch sei jedoch, dass migrantische Gruppen stigmatisiert werden könnten. Ihrer Ansicht nach instrumentalisiert die SVP ausländische Kinder mit Autismus für politische Zwecke.

Franziska Roth, SP-SO, spricht waehrend der Debatte um die Motion APK-N, russische und andere auslaendische Spione konsequent ausweisen, am ersten Tag der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am ...
SP-Ständerätin Franziska Roth.Bild: KEYSTONE

Roth betont, dass Autismus-Spektrum-Störungen viele verschiedene Ursachen haben. Ziel der Bundesvorlage sei es, eine frühzeitige Abklärung und Therapie bei Kleinkindern zu ermöglichen. (fak)

Starker Anstieg von Autismus-Diagnosen bei Kindern: Bund lanciert Studie
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Das Alpamare öffnet seine Rutschbahnen wieder – das sind die Reaktionen vor Ort
