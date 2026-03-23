freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Graubünden: Neue Ampeln entlang der A13 gegen Ausweichverkehr

Zizers: Teilautomatisierte Verkehrslenkung als Pilotversuch
Das System basiere auf einem erfolgreichen Pilotversuch mit einer Anlage in Zizers.Bild: Kanton Graubünden

Vier neue Ampeln: So will Graubünden Dörfer entlang der A13 vom Ausweichverkehr befreien

23.03.2026, 09:1823.03.2026, 09:18

Der Kanton Graubünden will die Dörfer entlang der A13 stärker vom Ausweichverkehr der A13 befreien. Er installiert deshalb vier neue Ampeln, die den Stau während der kommenden Feiertage möglichst auf der Autobahn belassen.

Die neuen Anlagen in Rothenbrunnen, Domat/Ems und Bonaduz seien eine Reaktion auf die hohe Verkehrsbelastung während der Feiertage, teilte das Tiefbauamt Graubünden am Montag mit. Sie befänden sich derzeit im Bau und sollen ab Ostern einsatzbereit sein.

Das System basiere auf einem erfolgreichen Pilotversuch mit einer Anlage in Zizers. Zusätzlich wurde das Verkehrsdispositiv in Richtung Norden bis zur Kantonsgrenze erweitert. Bei Bedarf könnten weitere personell betriebene Dosierstellen in Mastrils, Fläsch und auf der St. Luzisteig betrieben werden. Ziel der Massnahmen sei es, den Ausweichverkehr in den Dörfern zu minimieren.

Seit Jahren suchen die Behörden in Zusammenarbeit mit dem Bund Lösungen für die verkehrsgeplagten Ortschaften. Erst kürzlich wurde jedoch Ausbaupläne ausgebremst. (sda)

Mehr News aus Graubünden:

Polizeirapport
Sedrun GR: Auto fährt in Schülerlagergruppe – eine Person tot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
RHB - Bahnkultur Graubünden
1 / 7
RHB - Bahnkultur Graubünden
Piano Bar Wagen
quelle: rhätische bahn ag
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Graubünden mitten in Zürich
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Sofort abbrechen!» Gemeinden und Bergler gehen auf Bundesrat los
Die Landesregierung will sich aus der Unterstützung von Rand- und Bergregionen zurückziehen – obwohl das Parlament daran festhält. Nun fordern Verbände einen Marschhalt.
Das hat Seltenheitswert: Der Bundesrat wird aufgefordert, eine gerade erst gestartete Vernehmlassung abzubrechen und «sich mit uns zu einer Aussprache zu treffen». Die Forderung stellen nicht etwa SVP oder Juso, sondern der Schweizerische Gemeindeverband und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) in einem Brief an Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der der «Schweiz am Wochenende» vorliegt.
Zur Story