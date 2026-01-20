Nebel-4°
Nationalrätin Sibel Arslan wechselt die Partei

Sibel Arslan, GP-BS, stellt eine Frage in der Diskussion um die Gewalt an Frauen waehrend der Debatte um den Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2027-2029, waehrend der Winterse ...
Bild: keystone

Nationalrätin Sibel Arslan wechselt die Partei

20.01.2026, 21:3120.01.2026, 21:31

Nationalrätin Sibel Arslan wechselt von der Basler Linkspartei Basta zu den Grünen. Der Sektionswechsel wurde am Dienstag vollzogen, wie beide Kantonalparteien am Abend mitteilten.

«Die Partei nimmt ihren Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis und bedankt sich für ihre wertvolle Arbeit», teilte die Basta dazu weiter mit.

Die Grünen Basel-Stadt wiederum nehmen Arslans Wechsel «sehr erfreut zur Kenntnis», wie es in einer Mitteilung der Kantonalpartei heisst. Seit vielen Jahren arbeite man eng mit Arslan zusammen, zuerst im Grossen Rat, seit 2015 im Nationalrat, «und wir freuen uns sehr auf die nun noch engere Zusammenarbeit mit ihr als Mitglied der Grünen Basel-Stadt», teilte die Partei weiter mit.

Arslan werde «trotz des Wechsels die gemeinsame Nationalrätin von Basta und Grünen Basel-Stadt bleiben», betonten beide Parteien. Auch in Zukunft wollen Letztere denn auch auf allen Ebenen zusammenarbeiten: Sowohl Basta als auch Grüne teilten mit, dass sie gemeinsam zu den Nationalratswahlen 2027 antreten werden.

Die 2015 erstmals in den Nationalrat gewählte Arslan war der Basta 2004 beigetreten. Von 2005 bis 2016 nahm die heute 45-Jährige im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt Einsitz. (sda)

