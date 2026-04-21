Influencerin Sylwina verunglimpft McDonald's-Mitarbeitende – und erntet böse Kommentare

Influencerin Sylwina war zu Gast im «BireweichTalk», dem Video-Podcast von Creator Mirco Casorelli («Bireweich»). Dort äusserte sie sich abfällig über Menschen, die bei McDonald’s arbeiten.

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Sie sagte, als Mann würde sie sich fragen, ob eine Frau mit einem solchen Job «wirklich die eigenen Kinder erziehen könne». Für das «kultivierte Level», das sie sich wünsche, sei ihre Antwort «Nein».

Zwar gebe es Situationen, in denen eine Tätigkeit bei McDonald’s für sie nachvollziehbar sei – etwa während einer Ausbildung. Für Personen, die dort regulär arbeiten, zeigte sie jedoch weniger Verständnis, wie ihre weiteren Aussagen zeigen.

«Ich weiss nicht, ob ich eine gute Unterhaltung mit jemandem führen könnte, der sein Leben lang als Aushilfe im McDonald's gearbeitet hat» Sylwina

In den Kommentaren stösst Sylwina mit ihren Aussagen auf Ablehnung. Die beliebtesten Kommentare verteidigen McDonald's-Mitarbeitende und werfen Sylwina schlechten Stil und fehlende emotionale Intelligenz vor.

Sylwina ist eine Influencerin, die vor allem auf Social Media mit Lifestyle-Content und polarisierenden Aussagen Aufmerksamkeit erlangt hat. Sie äussert sich regelmässig zu Themen wie Beziehungen, Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen – und sorgt damit immer wieder für Diskussionen. (mke)