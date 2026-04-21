Iraner nehmen nicht an Verhandlungsrunde teil – Trump verlängert Waffenruhe

Der Iran hat sich entschieden, nicht an den Friedensverhandlungen mit den USA am Mittwoch in Pakistan teilzunehmen. Dies berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstagabend.
Der Entscheid sei «endgültig», wird das iranische Regime zitiert. Eine Waffenruhe mit den Amerikanern hätte am Mittwoch enden sollen. US-Präsident Trump hat sie jedoch nach der iranischen Entscheidung auf Bitten Pakistans verlängert – so lange, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite. Dies, weil die iranische Regierung «sehr zersplittert» sei, wie Trump auf Truth Social bekanntgab.
Die US-Blockade der Strasse von Hormus soll jedoch weiterhin bestehen bleiben, so der Präsident. (cpf)
Der Entscheid sei «endgültig», wird das iranische Regime zitiert. Eine Waffenruhe mit den Amerikanern hätte am Mittwoch enden sollen. US-Präsident Trump hat sie jedoch nach der iranischen Entscheidung auf Bitten Pakistans verlängert – so lange, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite. Dies, weil die iranische Regierung «sehr zersplittert» sei, wie Trump auf Truth Social bekanntgab.
Die US-Blockade der Strasse von Hormus soll jedoch weiterhin bestehen bleiben, so der Präsident. (cpf)