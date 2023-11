Keine Transparenz zu Goldimporten in die Schweiz

Die Gesellschaft für bedrohte Völker hatte beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit die Zahlen der Goldeinfuhren in die Schweiz für die Jahre 2014 bis 2017 angefordert. Sie war an den Daten von sieben Unternehmen, darunter zwei Banken, interessiert.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) nahm den Bundesgerichtsentscheid mit «grosser Enttäuschung» zur Kenntnis. Indem das Bundesgericht den Antrag der GfbV zur Offenlegung der Goldlieferanten der Goldraffinerien ablehne, schütze dieses das Geschäftsgeheimnis in absurder Weise, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Transparenz vom Produzenten bis zum Konsumenten wäre essentiell, um schmutzigen Geschäften einen Riegel zu schieben, hält die Organisation fest.

Bei der Revision des Mehrwertsteuergesetzes im Jahr 2008 habe es der Gesetzgeber versäumt, das Gesetz mit dem BGÖ zu harmonisieren, betonte das Gericht. Daraus folge, dass das Bundesgericht diese Texte nicht in dem von der Beschwerdeführerin gewünschten Sinn auslegen kann. Die Beschwerdeführerin müsse das Parlament anrufen, wenn sie Transparenz über den Goldhandel in der Schweiz schaffen wolle.

