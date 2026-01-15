wechselnd bewölkt
Wegen Preisen in der Schweiz: Weko ermittelt gegen Microsoft

epa12488691 Microsoft signage at their corporate offices in Mountain View, California, USA, 28 October 2025. Microsoft is scheduled to release their earnings report at the end of the closing bell on 2 ...
Im Visier der Weko: US-Techgigant Microsoft.Bild: keystone

Wegen Software-Preisen in der Schweiz: Weko ermittelt gegen Microsoft

Die Wettbewerbskommission (Weko) unternimmt Abklärungen wegen erhöhten Lizenzpreisen von Microsoft in der Schweiz. Diese könnten zu einem Verfahren gegen den US-Softwaregiganten führen.
15.01.2026, 07:3115.01.2026, 07:51

Das hat der Bund in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Die Wettbewerbsbehörden hätten Anzeigen erhalten, wonach in der Schweiz erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte zu verzeichnen sind.

Betroffen seien insbesondere Anwendungen von Microsoft 365. Dabei handelt es sich um die bekannten Software-Dienste wie Word, Excel, Powerpoint und Outlook, aber auch Teams oder der im vergangenen Jahr lancierte KI-Assistent Copilot.

Mit der Vorabklärung soll geprüft werden, ob «diese Erhöhungen Anhaltspunkte für unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen, welche die Einleitung einer eingehenden Untersuchung rechtfertigen könnten».

+++ Update folgt +++

(con)

