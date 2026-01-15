Wegen Preisen in der Schweiz: Weko ermittelt gegen Microsoft

Im Visier der Weko: US-Techgigant Microsoft. Bild: keystone

Wegen Software-Preisen in der Schweiz: Weko ermittelt gegen Microsoft

Die Wettbewerbskommission (Weko) unternimmt Abklärungen wegen erhöhten Lizenzpreisen von Microsoft in der Schweiz. Diese könnten zu einem Verfahren gegen den US-Softwaregiganten führen.

Mehr «Schweiz»

Das hat der Bund in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Die Wettbewerbsbehörden hätten Anzeigen erhalten, wonach in der Schweiz erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte zu verzeichnen sind.

Betroffen seien insbesondere Anwendungen von Microsoft 365. Dabei handelt es sich um die bekannten Software-Dienste wie Word, Excel, Powerpoint und Outlook, aber auch Teams oder der im vergangenen Jahr lancierte KI-Assistent Copilot.

Mit der Vorabklärung soll geprüft werden, ob «diese Erhöhungen Anhaltspunkte für unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen, welche die Einleitung einer eingehenden Untersuchung rechtfertigen könnten».

+++ Update folgt +++

(con)